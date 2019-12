Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Adolph Kolping wurde am 8. Dezember 1813 in Kerpen bei Köln geboren. Kolping wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Trotz der Härte des Lebens umsorgten seine Eltern ihre fünf Kinder liebevoll in der christlichen Tradition. Nach einer handwerklichen Ausbildung und einigen Jahren der Wanderschaft, wo er das Elend der wandernden Gesellen kennenlernte, bildete er sich weiter, besuchte das Gymnasium und studierte Theologie. 1845 empfing er die Priesterweihe. Im Mai 1849 gründe er den ersten Gesellenverein in Köln um die Lebensbedingungen der Handwerker und dem arbeitenden Volk zu verbessern.

In Rheda wird der Gedanke Kolpings intensiv gelebt

In Rheda wird der Gedanke Kolpings seit mehr als 120 Jahren nach wie vor intensiv gelebt. Am Geburtstag des Kolpingvaters trafen sich die Mitglieder zum Kolpinggedenktag im Pfarrheim von St. Clemens. Zusammen frühstücken, sich austauschen, die Gemeinschaft pflegen und anschließend den Gottesdienst besuchen, das stand im Mittelpunkt der Zusammenkunft.

Und da die Kolpingsfamilie Rheda schon immer auf ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen setzt, konnten auch während dieses Gedenktages wieder drei Familien und fünf Einzelpersonen offiziell aufgenommen werden, so dass man nunmehr auf 220 Mitglieder blicken kann. „Darauf sind wir auch ein Stück weit stolz“, betonte Norbert Milchers vom Leitungsteam. Da sei nicht selbstverständlich, dass solch ein Verein eine recht junge Altersstruktur aufweise. Ein Vortrag von Saskia Kraft zu ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten im Projekt „Afrika Merci“ wurde mit großem Interesse aufgenommen.

Eine schöne Tradition: die Ehrung der Jubilare

Zu einer schönen Tradition geworden ist es, während des Gedenktages die Jubilare zu ehren. Seit 65 Jahren gehören Hans Berenbrink, Theo Hölscher, Alfons Röwekamp, Wilhelm Kappel und Konrad Witte dazu. 60 Jahre: Georg Müller und Manfred Scheffler. 40 Jahre: Clemens Koeper und Angelika Milchers. 25 Jahre: Guido Schiwiaka, Sven Schroer und Christian Uhlenberg.

Zur Überraschung der Kinder schaute auch noch der Nikolaus vorbei. Michael Hofmann warf derweil schon mal einen kleinen Blick in das Programm für 2020. Es startet mit der großen Aktion Rumpelkammer am 18. Januar, wo wieder unzählige Helfer im Einsatz sein werden, um gut erhaltene gebrauchte Kleidung einzusammeln. Am vierten Augustwochenende ist ein Sommerfest für Jung und Alt geplant, wofür Hofmann gerne noch Ideen entgegennimmt.

Auch 2020 sind zahlreiche Fahrten geplant

Zahlreiche Fahrten und Besichtigungen stehen zudem an. Unter anderem geht es zum Käsemarkt nach Amsterdam, zum Freilichtmuseum nach Cloppenburg oder zum Potsdamer Weihnachtsmarkt. Besichtigungen wie die Postverteilzentrale in Herford, das Airbuswerk in Hamburg oder in der Region Maschinenbau Kraft und das Rhedaer Unternehmen Simonswerk sind nur Beispiele des umfangreichen Programms. Die Fahrten werden von Franz Kersting organisiert. Hofmann wünschte den 90 Anwesenden eine besinnliche Adventszeit, abseits von Kommerz und Terminstress.