Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro unterstützt das Planungsteam für technische Gebäudeausrüstung Manfred Götsch (PMG) aus Gütersloh den noch jungen Verein „Soulbuddies“ in Rheda-Wiedenbrück – und das bereits zum zweiten Mal in Folge.