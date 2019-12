Rheda-Wiedenbrück (WB). Wer zu Weihnachten Wert auf Nachhaltigkeit legt, muss gar nicht tief in die Tasche greifen. Im Pro Arbeit-Secondhand-Geschäft an der Ringstraße 139 c finden umweltbewusste Schnäppchenjäger ein großes Sortiment an hochwertigen Gebrauchtwaren – nicht nur für die Weihnachtszeit.