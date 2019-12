Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Die Kinder der DRK-Einrichtung „Morgenland“ sind noch sehr klein. Sie sind zwischen zwei und drei Jahren alt und kommen aus einem Flüchtlingsland. Die meisten sind erst seit kurzer Zeit in Deutschland und können somit auch so gut wie kein Deutsch. Im Morgenland, das befindet sich auf einem Bauernhof an der Kleestraße in St. Vit, kommen wochentags zwei Gruppen mit jeweils neun Kindern aus dem gesamten Stadtgebiet zusammen, um spielerisch die Sprache zu lernen.