Freut sich schon auf den 3-Königs-Markt in St. Vit am 4. und 5. Januar: das Organisationsteam mit Ludger Vollenkemper, Jürgen Hölscher, Martin Humpe, Helmut Frankrone, Hermann Josef Budde und Herbert Hinse (von links). Foto: Waltraud Leskovsek

Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Ob es an der Gemütlichkeit, den liebevoll zubereiteten Speisen und Getränken oder an dem besonderen Datum liegt, bleibt ungewiss. Fakt ist aber, dass der 3-Königs-Markt in St. Vit jedes Jahr aufs Neue ein Besuchermagnet ist.