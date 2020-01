Rheda-Wiedenbrück (WB). Werte in Familienunternehmen werden von Inhabern geprägt. So sind auch die vier Unternehmenswerte der Tönnies Gruppe, Respekt, Offenheit, Fairness und Zuverlässigkeit, in jahrzehntelangen Prozessen entstanden. Die aktuellen Auszubildenden haben sich in einer Werte-Werkstatt intensiv mit der Unternehmensphilosophie auseinandergesetzt und ihre Interpretation erarbeitet. Das Ergebnis wurde an Margit und Clemens Tönnies übergeben.