Die Tankstelle an der Bielefelder Straße in Rheda-Wiedenbrück. Foto: Wolfgang Wotke

Rheda-Wiedenbrück (WB/wow). Bedrohliche Lage am Sonntagabend in Rheda-Wiedenbrück: Das Büro einer Tankstelle an der Bielefelder Straße brennt, davor lagern etliche Gasflaschen. „Wir haben sofort reagiert und diese gekühlt, gleichzeitig konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Christian Dresmann.