Der 87-jährige lebt seit drei Jahren in einem Wohnheim in Rheda-Wiedenbrück. Hier bekam er jetzt Besuch vom 1. Bevollmächtigten der IG Metall Gütersloh-Oelde Thomas Wamsler und Ludwig Kattenstroth vom IGM-Senioren-Arbeitskreis. Die beiden Gewerkschafter lauschten interessiert den Berichten von Hans Newiger.

Im Mai 1948 begann er zunächst im Textilbereich bei der Firma Baumhüter und wechselte als Lagerist dann zu Miele in Gütersloh. Hier trat er am 1. Dezember 1949 in die IG Metall ein. „Ich habe mit 57 Pfennigen Stundenlohn angefangen“, erinnerte sich der Jubilar. Bei Miele blieb der rüstige Rentner bis 1995. Dann ging er im Alter von 63 Jahren in den verdienten Ruhestand.

Elf Jahre lang war Hans Newiger Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts im Ortsvorstand der IG Metall Gütersloh aktiv. Er erinnerte sich: „Klaus Brandner hat mich damals geholt.“ Brandner war 1. Bevollmächtigter der IG Metall Gütersloh und über viele Jahre SPD-Bundestagsabgeordneter sowie von 2007 bis 2009 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium.

Hans Newiger, der vor zwölf Jahren Witwer wurde, hat in Rheda-Wiedenbrück ein Eigenheim gebaut. In seiner Freizeit spielt er gerne Schach und Skat und hält noch Kontakt zu seinen Kollegen. Seit 52 Jahren gehört Newiger der SPD an und hat mit deren Reisedienst zahlreiche Touren unternommen, unter anderem nach St. Petersburg und eine Donau-Kreuzfahrt.

„Ich komme gerne wieder, um mich mit dir zu unterhalten“, meinte Thomas Wamsler und überreichte zum Jubiläum die Ehrennadel mit Urkunde sowie ein Geldpräsent. Außerdem luden Ludwig Kattenstroth und Thomas Wamsler ihn zur Jubilarfeier ins A-2-Forum ein.