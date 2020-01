Nach dem Schneeballprinzip wächst der Kreis der Sammelnden stetig

„Ich war mir zu Beginn dieser Aktion selbst nicht sicher, ob das Sammeln glücken würde“, so Nüket Ayaz, die SV-Lehrerin am Standort in Rheda. Doch die Zweifel erwiesen sich als unbegründet, in allen Klassen war der Zuspruch sofort groß und die ersten Kronkorken fanden umgehend den Weg in die Sammelbehälter. Nach dem Schneeballprinzip wächst der Kreis der Sammelnden seither stetig. Was einst mit einem Eimer begann, zieht inzwischen immer größere Kreise. Privatpersonen sowie Gastronomen und andere Gruppen haben sich längst angeschlossen und sorgen für einen nicht abreißenden Strom an Hilfe.

Aktion ist Teil eines großen Netzwerks

Die Aktion ist Teil eines großen Netzwerks von Initiativen von Gruppen und Einzelpersonen, das gemeinsam gegen Darmkrebs kämpft und Betroffene unterstützen möchte. Das besondere an der „Kronkorken-Sammelaktion“ ist, dass wirklich jeder einen Teil zum großen Ganzen beitragen kann. Unabhängig von Alter, Schulklassen, finanzieller Situation oder weiterer Umstände – den einen oder anderen Kronkorken hat doch jeder mal in den Händen.

Die Möglichkeiten der Unterstützung sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Und ganz nebenbei profitiert gleichzeitig auch die Umwelt davon. Diese Aktion ist langfristig angelegt und auch in Zukunft noch auf die Unterstützung der längst zahlreichen Helfer und Sammler angewiesen.