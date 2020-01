Rheda-Wiedenbrück (WB). Die neue Stadthalle macht es möglich: Der belgische Popstar Milow kommt in diesem Jahr nach Rheda-Wiedenbrück. Am Freitag, 18. Dezember, präsentiert er ab 20 Uhr sein neues Album „Lean Into Me“ und natürlich die größten Hits seiner bisherigen Karriere von „You Don’t Know“ über „Little In The Middle“ bis hin zu „Ayo Technology“.