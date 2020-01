Von Christian Althoff

Rheda-Wiedenbrück (WB). Ma­ximilian Fürst zu Bentheim-Tecklenburg (50) sitzt unter einem Ölgemälde, das seinen Urgroßvater zeigt. Die Zeit scheint stehengeblieben in diesem Raum, und doch tut sich einiges: Seit vergangenem Jahr steht der Hausherr auf Schloss Rheda an der Spitze der Deutschen Burgenvereinigung und leitet die Geschicke des 121 Jahre alten Vereins.

3000 Mitglieder in der Vereinigung

„Nein, man muss keine Burg besitzen, um bei uns mitzumachen“, sagt der Schlossherr und lächelt. 3000 Mitglieder zähle die Vereinigung, aber nur etwa 200 besäßen eine Burg, ein Schloss oder ein Herrenhaus. „Unsere Mitglieder sind in erster Linie wissbegierige Menschen“, sagt der Kunsthistoriker. „Sie besichtigen gerne Burgen und Schlösser und interessieren sich für deren Geschichte.“ Aber auch die akademische Arbeit der Vereinigung stoße auf Interesse. „Unser Europäisches Burgen-Institut, das seinen Sitz auf Schloss Philippsburg hat, katalogisiert alle Objekte. Diese wissenschaftlichen Arbeiten finden sich in unserer viermal jährlich erscheinenden Mitgliederzeitschrift wieder.“

Fünf Denkmale im Familienbesitz

Es gab mal 25.000 Burgen Die Deutsche Burgenvereinigung (Mitgliedsbeitrag 52 Euro im Jahr) hat ihren Sitz auf der Marksburg am Rhein. Ihr „Europäisches Burgeninstitut“ ist mit Bibliothek und Archiv im Schloss Philippsburg in Braubach untergebracht. Etwa 25.000 Burgen, sagt Gerhard Wagner, Geschäftsführer der Burgenvereinigung, habe es zwischen dem Mittelalter und dem 16. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Deutschlands gegeben. „Von 10.000 findet man nichts mehr. 10.000 weitere sind Ruinen, in welcher Form auch immer. Und 5000 haben noch ein Dach.“

Maximilian Fürst zu Bentheim-Tecklenburg lebt mit seiner Frau, der Kunsthistorikerin Marissa Fürstin zu Bentheim-Tecklenburg (46), und den vier Kindern auf Schloss Rheda. Die Familie besitzt noch vier weitere Denkmale von überregionaler, wenn nicht nationaler Bedeutung: Schloss Hohenlimburg, das Wasserschloss Bosfeld, Schloss Clarholz und Kloster Herzebrock.

Um den Unterhalt dieser jahrhundertealten Anwesen zu sichern, verwendet die Familie nicht nur Mittel aus ihren Forstbetrieben. Sie vermietet auch Räume, die sie nicht privat nutzt. So kann die Orangerie von Schloss Rheda für Trauungen gemietet werden. Andere Gebäude werden als Büros genutzt – etwa von Steuerberater Josef Schnusenberg, dem früheren Schalke-Vorstand. Oder sie dienen als Seminarorte mit besonderer Atmosphäre.

Diese Denkmale zu unterhalten sei ein wesentlicher Teil seiner Arbeit, sagt Fürst zu Bentheim-Tecklenburg. „Ich empfinde das aber nicht als Bürde, sondern als etwas Schönes. Auch wenn es nicht immer ganz einfach ist.“

Liebe zum Bewahen in die Wiege gelegt

Die Liebe zum Bewahren wurde ihm von seiner Mutter Huberta „Sissi“ Fürstin zu Bentheim-Tecklenburg in die Wiege gelegt. „Dass Rheda heute noch eine Altstadt mit Fachwerkhäusern hat, ist vor allem ihr zu verdanken“, sagt der Schlossherr. „In den 70er Jahren war Raubbau an den Fachwerkhäusern geplant. Alles sollte weg. Meine Mutter hat eine Bürgerinitiative gegründet und es zusammen mit anderen geschafft, Teile der Altstadt zu retten.“ Trotzdem habe es in Rheda-Wiedenbrück „eine Abrissorgie“ gegeben. „Das klassizistische Rathaus wurde durch einen Klotz ersetzt, und selbst unseren Schlosspark wollte die Verwaltung überplanen. Es gab auch Überlegungen, unser Anwesen von der Ems abzuschneiden.“ Nur mit erheblichem Widerstand sei das verhindert worden. „1979 hat die Deutsche Stiftung Denkmalpflege meine Mutter für ihr Engagement mit dem Preis für Denkmalpflege ausgezeichnet. Meine Mutter war die erste, der diese Ehrung zuteil wurde.“

Beim Finanzminister pauschale Entlastung erreicht

Der Unterhalt alter Denkmale sei teuer, sagt Fürst zu Bentheim-Tecklenburg. „Wasserschäden sind unser täglich Brot. Auf Schloss Hohenlimburg haben wir einen Dachdecker angestellt, der nur das Schieferdach in Ordnung hält.“ Weil Denkmalbesitzer die Kosten für die Bewahrung des Kulturguts nicht alleine stemmen könnten, gebe es Geld aus unterschiedlichen Fördertöpfen, vom Staat und auch von Stiftungen. „Die schwarz-gelbe Landesregierung hat erfreulicherweise die Summe der Denkmalmittel erhöht. Und durch die Schaffung eines Heimatministeriums ist der Gedanke des Bewahrens mehr in den Fokus gerückt.“ Für Denkmalbesitzer sei es allerdings nicht einfach, Zuschüsse zu bekommen. „Wir haben eine erfahrene Mitarbeiterin, die sich alleine darum kümmert. Trotzdem stellen wir manchen Antrag nicht, weil das Verfahren zu kompliziert ist.“

Auch deshalb freut sich Maximilian Fürst zu Bentheim-Tecklenburg, dass es die Deutsche Burgenvereinigung zusammen mit weiteren Denkmalvereinigungen kürzlich geschafft hat, bei Finanzminister Olaf Scholz eine pauschale Entlastung für alle Denkmalbesitzer zu erreichen – unabhängig davon, ob sie ein kleines Stadthaus oder ein Schloss besitzen: „Im neuen Grundsteuergesetz wird eine Reduzierung von zehn Prozent festgeschrieben. Das ist ein schöner Erfolg.“

Vorstellung: Denkmale klassifizieren

Der Präsident der Burgenvereinigung spricht sich dafür aus, Denkmale zu klassifizieren. „Bei einem Reihenhaus aus den 50-ern, das unter Denkmalschutz steht, könnte man dann vielleicht andere Maßstäbe anlegen als bei einem Barockschloss. Denkmalpfleger könnten dann dem Besitzer bei einer ‚Unterschutzstellung light‘ mehr Freiheiten zugestehen.“

Die Arbeit der Denkmalpfleger sei nicht immer von gleicher Güte, sagt der 50-Jährige. „Es gibt Städte, in denen ein Kunsthistoriker der Denkmalpfleger ist. In anderen Kommunen macht das vielleicht die Standesbeamtin nebenbei.“ Entscheidungen über Bau- und Renovierungsanträge von Denkmalbesitzern seien damit auch von Zufällen abhängig – auch wenn meistens noch die Obere Denkmalbehörde, in Westfalen-Lippe ist es der Landschaftsverband Westfalen-Lippe Münster, seine Zustimmung geben müsse. „Dadurch dauern die Verfahren aber ziemlich lange.“ Denkbar sei zum Beispiel, dass sich mehrere Städte zusammentäten und gemeinsam qualifizierte Denkmalpfleger beschäftigten. „Das würde die Qualität der Entscheidungen verbessern und Verfahren beschleunigen.“

Rat könnte Mediatorenrolle übernehmen

Und noch ein Änderung schwebt dem Schlossherrn vor: „Nordrhein-Westfalen sollte einen Landesdenkmalrat bekommen, wie es ihn schon in anderen Bundesländern gibt. Das ist ein Gremium, dem zum Beispiel Vertreter von Kirchen, Haus und Grund, der Stiftung Denkmalschutz und der Burgen-Vereinigung angehören könnten und das die Landesregierung in Fragen des Denkmalschutzes berät. Dieser Rat könnte auch eine Mediatorenrolle übernehmen, wenn es Differenzen zwischen Denkmalbesitzern und Denkmalbehörden gibt.“