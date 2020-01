Hauptgewinnerin Susanne Blakert freute sich riesig. „Die neue Sommergarderobe ist gesichert und für meinen Mann und meinen Sohn sitzt auch bestimmt noch was dran“, meinte sie optimistisch. Sie kann nun für 1000 Euro in Rheda nach Herzenslust einkaufen. Einkaufsgutscheine im Wert von 500 Euro gewannen Ingrid Hiesel und Anna Bäcker. 100 Euro gab es für Erika Rolf, Stojna Mishkov, Urs Averkamp, Marlies Stuckstedte, Jonas Niemeyer, Tanja Vossel, Marco Stuckstedte, Manuela Friede, Eva Donner, Jörg Schaffranek. Die 50 Gewinner von Gutscheinen im Wert von 50 Euro wurden schriftlich benachrichtigt.

27 Geschäfte haben sich an der Jagd nach den Rheda-Sternen beteiligt. Fünf Wochen klang hatten die Einzelhändler ihre Kunden in der Vorweihnachtszeit für die Einkäufe mit einem Sternchenstempel belohnt. Komplett abgestempelte Karten kamen in die Verlosung. In der gemütlichen Glühweinhütte von Christa Ost, die noch bis in den Februar hinein auf dem Platz vor dem Rathaus geöffnet hat, fand die Preisverleihung statt.

Für die Organisatoren der Initiative Rheda ist es laut Margret Reker immer wieder eine schöne Aktion, die sie auch gerne beibehalten möchten. Hochgerechnet verteilten die beteiligten Händler über 45.700 Stempel beim Weihnachts-Shopping an ihre Kunden. „Das ist ein schönes Ergebnis und zeigt uns, dass wir gute Fachgeschäfte hier haben, wo sich die Kunden beraten lassen und gerne einkaufen“, so Margret Reker.