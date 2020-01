Von Carsten Borgmeier

Rheda-Wiedenbrück (WB). Es geht doch: Kommunale Bauprojekte müssen vom Kostenvolumen her nicht immer aus dem Ruder laufen. So wird die neue Stadthalle Rheda-Wiedenbrücks sogar preisgünstiger als ursprünglich kalkuliert: Waren Planer, Verwaltungsfachleute und Politiker ursprünglich von 14,7 Millionen Euro ausgegangen, sollen die tatsächlichen Kosten jetzt bei knapp über 13 Millionen Euro liegen.

Das haben am Bau Verantwortliche um Bürgermeister Theo Mettenborg und Ratsherr Uwe Henkenjohann (beide CDU) als Vorsitzender des Aufsichtsrats der betreibenden Tochter-Gesellschaft Flora Westfalica bei einem ersten Rundgang am Mittwochabend bekannt gegeben. Der schlichte, aber hoch funktionelle Neubau und Nachfolger des betagten Reethus soll am Samstag, 8. Februar, von 11 bis 13 Uhr im Rahmen einer feierlichen Schlüsselübergabe seiner Funktion als Veranstaltungs- und Kulturzentrum der Doppelstadt übergeben werden.

Erste Einblicke in neue Rheda-Wiedenbrücker Stadthalle Fotostrecke

Foto: Carsten Borgmeier

Für Volker Brüggenjürgen (Bündnis 90/Die Grünen), Vize-Aufsichtsrat der Flora, ist die neue Stadthalle ein Symbol für eine erfolgreiche, am Gemeinwesen orientierte Politik der Ratsfraktionen. „Ich bin prallig stolz, dass wir jetzt diese Ziellinie erreicht haben“, sagte der Ratsherr auch mit Blick auf eine insgesamt fast 15-jährige Planungsphase. Das Gebäude werde zu einem neuen Zentrum der Kultur, der sozialen Begegnung und des demokratischen Diskurses, meinte Volker Brüggenjürgen.

Flexibel dank mobiler Bühne

Doch bis zum 8. Februar müssen sich die eingebundenen Handwerker noch ordentlich ins Zeug legen, es sind unübersehbar noch einige Arbeiten zu erledigen. „Das wird eine Punktlandung“, ist sich Bürgermeister Mettenborg sicher, und auch Flora-Geschäftsführer Sebastian Siefert, Architekt Alexander Reßlhuber (pbr Planungsbüro Rohling) sowie Projektleiterin Melanie Matianis (agn GmbH) nickten zustimmend.

„Die neue Stadthalle kann multifunktional genutzt werden. Sie eignet sich für Hochzeitsfeiern und Betriebsfeste ebenso wie für Kongresse und unterschiedlichste Konzerte“, erläuterte Geschäftsführer Siefert. „Je nach Bühnengröße finden bei Reihenbestuhlung bis zu 900 Personen Platz im fast 900 Quadratmeter großen Saal“, ergänzte Architekt Reßlhuber, „unbestuhlt sind es sogar 1600 Personen.“

Reethus soll Parkplätzen weichen

Für dieses Jahr sind bereits 149 Veranstaltungen in dem Neubau an der Hauptstraße 180 vorgesehen, darunter Glanzlichter wie ein Auftritt von Star-Geiger Nigel Kennedy (Donnerstag, 9. Juli, 20 Uhr) und „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ (Sonntag, 13. Dezember, 15 Uhr). Rund um die Halle stehen 171 Parkplätze zur Verfügung, weitere könnten an Stelle des Reethus folgen, das schätzungsweise im März abgebrochen werden soll. Weitere Infos und Termine im Web:

www.stadthalle-rheda-wiedenbrück.de