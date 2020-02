Rheda-Wiedenbrück (dpa/WB). Ein mit etwa 800 Puten beladener Tiertransporter ist im Kreis Gütersloh in den Straßengraben gerutscht und umgekippt. Bei dem Unfall in der Nacht zu Montag wurden einige Tiere getötet, wie die Polizei mitteilte. Eine genaue Zahl konnten die Polizei nicht nennen.

Der 58-jährige Fahrer war mit seinem Gespann auf der Kornstraße in Rheda-Wiedenbrück in Richtung Bielefelder Straße unterwegs. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Den Sachschaden gaben die Ermittler mit 30.000 Euro an. Darin eingeschlossen sind Schäden an Telekom-Masten und einem Weidezaun. Die Straße war mehr als sechs Stunden gesperrt.