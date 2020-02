Rheda-Wiedenbrück (WB). Nach dem Aufräumen in den städtischen Wäldern starten jetzt die Neuaufforstungen. In dieser Woche werden zwei Schonungen im Waldgebiet Schiffheide neu bepflanzt. Zwischen Kiefernweg und Autobahn wurden zwei Flächen in einer Größe von etwa 2,5 Hektar aufbereitet. Dort werden rund 2000 junge Stieleichen, 450 Kirschen und etwa 450 Winterlinden von einem Fachbetrieb gepflanzt.