Von Rainer Stephan

Rietberg/Rheda-Wiedenbrück (WB). Es war in der zwölften Klasse und ein Jahr vor dem Abitur am Ratsgymnasium, als der heute 28-jährige Marvin Stein aus Rheda-Wiedenbrück mit Freunden die Rietberger Berufe-Messe besuchte. Das sollte Folgen haben...

Am Stand der Verler Firma Beckhoff Automation informierte sich Stein damals über ein praxisorientiertes Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen. Wieder daheim bewarb er sich um einen entsprechenden Studienplatz, erhielt einen Zuschlag, absolvierte erfolgreich ein dreijähriges Studium im Unternehmen und an der FH Bielefeld (Studienort Gütersloh) und sattelte anschließend drauf, indem er berufsbegleitend seinen Master baute. Heute hat Marvin Stein bei Beckhoff einen gut bezahlten Job als Prozess- und Projektmanager in der Produktionsplanung und ist glücklich, seinerzeit die Berufe­messe besucht zu haben.

Thomas Hönemann rief die Messe vor 14 Jahren ins Leben

Es sind erfolgreiche berufliche Karrierewege wie dieser, die Thomas Hönemann nur allzu gerne, doch leider viel zu selten hört. Hönemann, stellvertretender Schulleiter am Gymnasium Nepomucenum, ist so etwas wie der Rietberger „Mr. Berufemesse“. Vor 14 Jahren rief er sie ins Leben. Die Resonanz auf das Angebot übertraf schon im Startjahr alle Erwartungen. Rund 50 Teilnehmer aus vielen Bereichen in Wirtschaft und Verwaltung zählten zu den Erstausstellern am Gymnasium.

110 Aussteller und in 14 Klassenräumen Berufspraktiker

Am vergangenen Wochenende präsentierten sich am Nepomucenum und in der benachbarten Richard-von-Weizsäcker-Gesamtschule, die seit drei Jahren mit von der Partie ist, 110 Aussteller. Darüber hinaus berichteten in 14 Klassenräumen Berufspraktiker den Schülern von der achten Klasse aufwärts aus ihrem Arbeitsleben.

Wegen des großen Interesses und ihres begrenzten Platzangebots mussten die Veranstalter einen Anmeldestopp verhängen. Hönemann geht davon aus, dass bei der 15. (Jubiläums-)Veranstaltung wieder zwischen 2500 und 3000 Besucher den Weg nach Rietberg fanden. Darunter auch zahlreiche Eltern und Lehrer, so wie der Rheda-Wiedenbrücker Armin Bäumker, der seine 19-jährige Tochter Maja begleitete. Sie befindet sich nach Abitur und halbjährigem Au-Pair-Aufenthalt in Madrid zurzeit in der beruflichen Orientierungsphase. Was sie auf der Messe besonders angesprochen hat: „Der Stand der Uni Greifswald mit dem Angebot Fennistik (Anmerkung der Redaktion: Finnische Sprache) oder Kommunikationswissenschaften zu studieren und der Verlockung, mit dem Fahrrad in 15 Minuten am Ostseestrand zu sein.“

Mittelständler sind ebenso wie Global Player dabei

Fünf Stunden lang präsentierten sich die Aussteller den Besuchern. Mittelständler ebenso wie Global Player schickten junge kommunikationsfreudige Mitarbeiter ins Rennen, um mit den Schülern, Eltern und Lehrern über ihr Job- und Beratungsangebot ins Gespräch zu kommen. Abgerundet wurde das Angebot regionaler Aussteller von Geldinstituten, Krankenkassen, öffentlichen Arbeitgebern wie Kreispolizeibehörde Gütersloh, Finanzamt, Bundeswehr und Agentur für Arbeit sowie Wirtschaftsverbänden wie IHK, Handwerkskammer oder Apothekerkammer. Darüber hinaus präsentierten sich Universitäten und Fachhochschulen mit ihrem Bildungsangebot.

Mit dem Interesse der Besucher am Informationsangebot zeigten sich alle befragten Standbetreiber gegen Ende der Messe äußerst zufrieden. Michael Kaiser von der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld, die die Messe von Beginn an begleitet, sprach wohl für die meisten Aussteller, als er meinte: „Die Resonanz ist äußerst positiv. Dass auch viele Eltern mitgekommen sind, das ist richtig gut.“