Das Fachwerkhaus am Großen Wall 21 in Rheda könnte nach Meinung der Antragsteller zum Altstadthaus werden. Foto: Stefan Lind

Einen Vorschlag für den Standort liefern die Mitglieder der Initiative gleich mit: das derzeit leer stehende Fachwerkhaus mit der Postadresse Großer Wall 21. Einen entsprechenden Antrag, das Haus „zur langfristigen Nutzung“ übertragen zu bekommen, haben die Aktiven bereits an Bürgermeister Theo Mettenborg und den Rat der Stadt geschickt. In dem Schreiben heißt es unter anderem: „Um die Umbau- und Renovierungskosten tragen zu können beabsichtigen wir uns bei dem Landesförderprogramm NRW ‚Dritte Orte‘ um Fördermittel zu bewerben.“ Und weiter: „Wir möchten das Haus (ehemals Schikore) zu unserem „dritten Ort“ machen. Dort sollen sich unsere Aktivitäten bündeln.“

Vorstellen können sich die Altstädter einen Ort, „der temporär Kneipe oder Café sein kann, ein Ort zum Planen und Diskutieren. Wir wollen auch das Konzept der Malerin Barbara Körkemeier, ein offenes Atelier samt Galerie zu betreiben, einbinden und es wenn möglich verwirklichen. Dieser Ort soll ein Dach sein für Lesungen, kleine Konzerte, Ausstellungen, ein Dach für gemeinsame Projekte mit anderen Gruppen oder Vereinen.“ Die Idee sei förderungswürdig, es liege ein durchdachtes Konzept vor, und zudem wäre auf diese Weise ein weiteres Altstadthaus langfristig vor dem Verfall gerettet,

Zusammenfassend heißt es in dem Antrag, dass sich mit den entsprechenden Aktivitäten ein kulturelles Dreieck aus Altstadthaus, Domhof und Schloss entwickeln könne, das nicht nur für die Rhedaer Bürger attraktiv sein werde. Mit diesem Thema befasst sich auch ein Info-Stammtisch am heutigen Mittwoch, 12. Februar, um 19 Uhr in der Gaststätte Neuhaus am Doktorplatz. Alle interessierten Bürger sind willkommen.