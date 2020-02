Der 61-jährige Lenker des Sattelschleppers hatte am Donnerstagabend die Geisterfahrerwarnung im Radio gehört, teilte die Polizei mit. Als ihm kurz darauf der Lieferwagen auf dem Standstreifen entgegenkam, fuhr er ebenfalls auf den Standstreifen, hielt an und blockierte den Geisterfahrer. Dieser konnte von der Autobahnpolizei, die bereits die Verfolgung zu dem Mann aufgenommen hatte, kontrolliert werden.

„Das Ganze ist glücklich ausgegangen, aber es hätte auch anders enden können, mit einem schweren Unfall“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. „Man sollte bei Falschfahrern niemals selbst aktiv werden, davor warnen wir ausdrücklich.“ Am besten sei es, möglichst weit rechts zu fahren und die Autobahn an einem Rastplatz oder einer Ausfahrt zu verlassen.

Dem 64-jährigen Falschfahrer wurde Blut abgenommen, sein Führerschein sichergestellt. Es gebe Hinweise, dass er den Lieferwagen unter Medikamenteneinfluss gesteuert hatte. Zu dem 61-Jährigen machte die Polizei keine weiteren Angaben.