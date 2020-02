Von Rainer Stephan

Rheda-Wiedenbrück (WB). Mit ihrem traditionellen „Galaabend des Frohsinns“ läutet die KG Helü, Wiedenbrücks ältester Karnevalsverein, in der neuen Stadthalle die heiße Phase der diesjährigen Session ein. Die Helüaner boten mit überwiegend heimischen Kräften und einigen wenigen Importen vor ausverkauftem Haus ein vierstündiges Non-Stop-Programm, bei dem wohl jeder der 666 Besucher auf seine Kosten kam.

Foto: Rainer Stephan

„Licht, Ton, Laufwege – alles ist neu. Da müssen wir heute Abend irgendwie alle gemeinsam durchstolpern“, hatte ein gut aufgelegter Sitzungspräsident Thomas Huneke die Gäste bei der Begrüßung auf mögliche Programm-Pannen vorbereitet. Wie sich nach dem rauschenden Finale gegen Mitternacht herausstellte, waren Hunekes Sorgen vollkommen unberechtigt. Wenn es denn überhaupt einen Schnitzer im Ablauf gegeben haben sollte, dann war dieser so kaschiert worden, dass er niemandem im Publikum aufgefallen war.

Garanten eines reibungslosen Ablaufs waren nicht zuletzt die Rietberger Jäger, die als Begleitband des Abends souverän von einem zum anderen Programmpunkt überleiteten. Die Rietberger hatten sogar ein Gastgeschenk mitgebracht: Eine musikalische Liebeserklärung an das 1000-jährige Wiedenbrück, nach einer Melodie von Bert Kaempfert getextet von Ludger Oesterwiemann. Motto: „Mein schönes Wiedenbrück, Liebe hat halt ihren Platz, du bist und bleibst mein größter Schatz.“

Die Minigarde stürmt die Bühne

Los ging es im Programm mit dem Schautanz der KG Helü Minigarde, die als bunte Trolle die Bühne stürmten. Betty Hielscher und Anne Manche zeichneten als Trainerinnen für die Choreographie verantwortlich. „Es lacht das Herz, es tobt der Saal, ja, das ist Rheda-Wiedenbrücker Karneval“, hieß es danach in der Ansprache des amtierenden Stadtprinzen Thorsten Hvala, der zuvor mit seiner Prinzessin Doris und Gefolge in die mit Fahnen Rheda-Wiedenbrücker Traditionsvereine geschmückte Halle eingezogen war. Bevor die beiden in ihrer Ehrenloge Platz nahmen, überreichten sie dem KG Helü Vorsitzenden Jörg Johannpaschedag und seinem Stellvertreter Roland Fohrtmann feierlich einen Prinzenorden.

Nach einem musikalischen Intermezzo der Band „Palaver“, die mit eigenen Texten auf Kölsch zu gefallen wusste, bewiesen die jüngsten der insgesamt 150 Helü-Tänzer/innen, dass sie sich auch zu flotter Marschmusik eindrucksvoll in Szene setzen können. Sonderapplaus gab es dabei für das elfjährige Solo-Mariechen Alina Lagache, deren Paartanzpartnerin krankheitsbedingt ausgefallen war und die deswegen allein über die Bühne wirbeln musste.

Kein leichter Stand

Keinen leichten Stand hatte der KG Helü-Till Eulenspiegel alias Willi Baumhus, der das kommunale Geschehen mit spitzer Zunge kommentierte und Rat und Verwaltung die Leviten las. Nicht alle im Saal schienen zu wissen, welches lokale Thema von der Amazon-Ansiedlung über die Kippensammler und die Gestaltung des Doktorplatzes bis zur Emstreppe er da gerade angerissen hatte. Der von Baumhus initiierte „Bürgerentscheid“ zur Namensfindung der Stadthalle fiel indessen eindeutig aus: „Stadthalle“ war der klare Favorit. Kaum jemand votierte für „Stadthalle Reethus“.

Nach dem anschließenden Gardetanz der von Muriel Lücke und Debbie Wutschke trainierten Jugendgarde wurden Jugendtrainer Alex Leweling und Kinderprinzenpaar-Betreuer Jürgen Handeik wurden mit dem KG Helü Verdienstorden ausgezeichnet.