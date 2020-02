Insgesamt 300 weibliche Gäste – DJ Volker Wenzky mal ausgenommen – verfolgten an zwei Tagen ein buntes Programm, wie immer zusammengestellt von der Theater- und Tanzgruppe der Frauengemeinschaft. Schwungvoll begrüßte Moderatorin Brigitte Lind die zum Teil verkleideten Gäste und machte einmal mehr deutlich, was Frauen heute erreicht hätten. „Gegründet wurde die Kfd als Bruderschaft der christlichen Mütter vor 111 Jahren“, erklärt sie. Der Name an sich sei ja eigentlich schon einen Sketch wert.

Heute sei daraus eine starke Gemeinschaft mit Frauen, die sich einsetzen, für ihre Rechte kämpfen in einer immer noch von Männern bestimmten Welt. Dafür gab es auch gleich die erste Rakete.

Sketche und gespielte Witze Schlag auf Schlag

Happy Birthday sang der gesamte Saal und die Bühnencrew ließ Wunderkerzen auf das närrische Geburtstagsalter abbrennen. Nach einem stärkenden Snack kamen die Sketche und gespielten Witze Schlag auf Schlag im schwarz-gold dekorierten Saal, ganz im Stil der glamourösen 20er Jahre.

Vom plattdeutschen Besuch bei der Sparkasse über den Bettenkauf von Loriot bis hin zur Büttenrede von Doris Schnitker gab es jede Menge zum Schmunzeln und Lachen. Auch eine katholische Partnervermittlung durfte im Programm nicht fehlen. Die Theatergruppe zeigte mit „Babylon“ noch einmal, dass sie nicht nur Theaterspielen, sondern auch gut tanzen kann.

Brigitte Lind würde für 20 Jahre Moderation geehrt

Für 20 Jahre Moderation wurde Brigitte Lind mit einem Präsent geehrt, ebenso Bettina Stender, die seit 20 Jahren auf der Bühne steht. Die „Jungen Frauen“, wie sie auch 25 Jahre später noch gerne genannt werden, hatten ebenfalls eine Programmnummer dabei und wurden zudem für ein Vierteljahrhundert Mitwirkung geehrt.

Brigitte Lind wurde nicht müde, die Gäste zum Feiern zu ermutigen und mit ihr einzutauchen in die Zeit der 20er Jahre, wo sorglos gefeiert wurde und es kein morgen gab. Da Pfarrdechant Reinhard Edeler mal so gar kein Karnevalist ist, vertrat ihn Gemeindereferentin Claudia Becker als geistliche Begleitung der Kfd von St. Aegidius.