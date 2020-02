Von Bernhard Hertlein

Rheda-Wiedenbrück (WB). Deutschlands größter Schlachtkonzern, die Tönnies-Gruppe in Rheda-Wiedenbrück, will Landwirte bei Bau und Einrichtung von Schweineställen unterstützen, die nach außen offen sind. Geplant ist die Gründung einer Baugenossenschaft, die Musterstallungen entwickeln und mit Herstellern verhandeln soll. Dies ist nach Angaben von Firmensprecher André Vielstädte Teil der neuen Agenda „t30“, mit der Tönnies, wie berichtet, auf aktuelle Diskussionen um Tierwohl, Klimaschutz und Nachhaltigkeit reagiert.

Bisher verfügen Vielstädte zufolge 100 der bäuerlichen Lieferanten von Tönnies über sogenannte Offen-Front-Ställe. Sie ermöglichen es den Schweinen, sich artgerecht im Freien zu suhlen. Ziel der Baugenossenschaft soll es sein, die Zahl der Offen-Front-Ställe möglichst schnell auf 500 zu erhöhen. Eine Standardisierung und die entsprechende Nachfrage könnten die Kosten für den Neubau deutlich senken, glaubt Tönnies.

Die geplante Baugenossenschaft, der neben Tönnies auch Landwirte angehören werden, soll zudem Wege zu der angekündigten staatlichen Förderung ebnen helfen sowie über baurechtliche Fragen informieren. Ein eigenes finanzielles Interesse habe Tönnies nicht. Genauso wenig wolle sich das Schlachtunternehmen in den nachgelagerten Bereich, also die Schweinemast, ausdehnen.

Geruchsentwicklung sei deutlich geringer, heißt es

„Ställe, die nach außen offen sind, werden von der Bevölkerung akzeptiert“, erklärt Vielstädte am Mittwoch. Zudem seien die Emissionen – also die Geruchsentwicklung – deutlich niedriger als in vollständig ummauerten und sich aufheizenden Schweineställen. Tönnies sei unter anderem auch mit der NRW-Landwirtschaftskammer im Gespräch, die im Haus Düsse bei Bad Sassendorf bis 2022 für rund zwei Millionen Euro Musterställe einrichten will. Die Landesregierung will den Bau tierfreundlicher Ställe mit etwa 70 Prozent der Baukosten fördern. Ziel ist es, dass 4500 der 7300 Betriebe mit Schweinehaltung in NRW bis 2030 ihre Ställe um- oder neu bauen. Dafür sollen nach Angaben von Heinrich Bottermann, Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium, im Haushalt jährlich mit 350 Millionen Euro bereit stehen.

Mit deutschlandweit 16,6 Millionen Schlachtungen war Tönnies 2018 die Nummer 1 vor Vion und Westfleisch. Geliefert werden die Schweine von 12.000 Landwirten.