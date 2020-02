Von Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Mal kamen sie als der verrückte Hutmacher, mal als Bibo von der Sesamstraße, und in diesem Jahr möchten sie die Besucher des Rosenmontagsumzuges als Candy Girls begeistern. Die Rede ist von den „Wonder Girls“, die sich am Aschermittwoch vor vier Jahren überlegt haben, dass sie doch alle gerne feiern und auch im Karneval aktiv dabei sein möchten.

Aus sieben Frauen wurden 28

Und so kam es, dass man sich im Herbst 2017 zusammensetzte. Erst waren es nur sieben Frauen. Jede brachte noch eine Freundin mit. In diesem Jahr gehen sie mit 28 begeisterten Frauen los, die altersmäßig von sich sagen: „Wir sind alle über 40 und haben Spaß am Feiern.“ Elisabeth Lütkewitte war ein bisschen von ihrem Mann Ralf angesteckt. „Der geht seit seinem 15. Lebensjahr mit ein paar Freunden jedes Jahr beim Rosenmontagsumzug mit“, erzählt sie. Sie habe lange Jahre mit den Kindern am Straßenrand gestanden. Die seien jetzt groß, jetzt könne sie doch auch mal.

Und so ging es vielen. Der Gatte von Gabi Algermissen ist auch immer dabei. Er stammt aus Düsseldorf, sie aus dem Schwäbischen, wo Karneval nur unterschwellig stattfand. Wenn man mit den Frauen spricht, dann spürt man gleich, wie sie für ihre Sache brennen. „Ich bin einfach total glücklich, dass wir uns so gefunden haben“, meint Gabi Figgener. Die meisten hätten sich nicht gekannt, und jetzt sei man zu einer tollen Gruppe zusammengewachsen. „Ich würde schon sagen, wir haben viele neue Freunde gefunden“, fügt Annette Busse hinzu. Die schöne Tradition des Straßenkarnevals wollen sie aufrecht erhalten.

Meter für Meter zum Grundkostüm

Mittlerweile sind sie so viele, dass sie schon externe Räumlichkeiten benötigen, wenn sie sich alle zum Nähen, Kleben, Basteln und Gestalten treffen möchten. Das war in diesem Jahr bei Küchen Humpe möglich. Annette Busse ist immer diejenige, die den Prototyp des Kostüms erstellt. „Das ist meist mühselig, weil man gar nicht weiß, wie was am besten aussieht“, erklärt sie. Doch wenn es dann erst mal steht, geht es schnell. Es sind nicht viele, die mit der Nähmaschine umgehen können. Barbara Hölscher unterstützt sie, und dann rattern die beiden unermüdlich Meter für Meter, bis das Grundkostüm fertig ist.

Die anderen werkeln mit Heißkleber, nähen Knöpfe an oder gestalten Hüte. „Für jeden und jede Fähigkeit ist etwas dabei, und das haben wir echt zu schätzen gelernt“, meint Gabi Figgener. Ein bisschen neidisch sind die Männer, weil die Damen es schaffen, sich nach dem Umzug noch mal kurz alle zu treffen, sich ein bisschen gegenseitig zu feiern, eine Kleinigkeit zu essen, bevor sie alle auseinandergehen, um in der Stadt weiter Karneval zu feiern.

Nur gucken – nicht anfassen

Wie ihr Kostüm in diesem Jahr genau aussieht, das möchten sie nicht verraten. Nur so viel: Nur gucken – nicht anfassen. Hauptsache, es ist bunt und man fällt damit auf. Der einzige Mann, der die Truppe begleiten darf, ist Peter Rosin mit seinem Fiat 500 Oldie. Wichtig ist ihnen, dass sie ihre Materialien möglichst vor Ort kaufen. Auch die Dinge, die sie unters Volk bringen, sollen von guter Qualität sein. Sie zahlen alles aus eigener Tasche. Jetzt hoffen sie darauf, dass sie vielleicht mal einen Sponsor finden, der ihre Truppe unterstützt.