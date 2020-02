Dr. Georg Rüter, Kaufmännischer Leiter Wolfgang Bien, Pflegedienstleiter Siegmund Neu und Dr. Rainer Schnippe (von links) sind über die Digitalisierungsoffensive im Sankt Vinzenz Hospital sehr froh. Die Mitarbeiter aller Berufsgruppen waren dabei sehr engagiert. Eine enge Verknüpfung aller Diagnostikdaten ist nun möglich. Eine Ausstattung aller Mitarbeiter mit mobilen Tablet-Geräten soll in Kürze erfolgen. Foto: Archiv/Waltraud Leskovsek

Rheda-Wiedenbrück (WB). Das Sankt Vinzenz Hospital Rheda-Wiedenbrück vermeldet in seinem vorgelegten Jahresbericht 2019 eine stabile Entwicklung: zwar ging die stationäre Leistung leicht um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück, was ungefähr der allgemeinen Marktentwicklung entspricht, aber in der ambulanten Versorgung wurden abermals neue Rekordwerte vermeldet.