Frostige Temperaturen, eisiger Wind – und dazu noch die Großbaustelle Doktorplatz (Foto): Trotzdem kommen die Rheda-Wiedenbrücker Karnevalisten am Rosenmontag auf ihre Kosten. Zwischen 8000 und 13.000 Zuschauer jubeln den 1500 Akteuren im prächtigen Umzug zu. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Rheda-Wiedenbrück (WB). Der große Karnevalsumzug in der Doppelstadt hat es am Rosenmontag zumindestens im Ortsteil Rheda nicht leicht gehabt: Frostige Temperaturen um die sechs Grad, dazu ein eisig-schneidender Wind und nicht zuletzt die Großbaustelle Doktorplatz sorgten für einen deutlich geringeren Zuschauer-Zuspruch als in den vergangenen Jahren.