Der 59-Jährige wurde zuletzt am Rosenmontag gegen 20.30 Uhr an der Langen Straße im Stadtgebiet Wiedenbrück gesehen. Sein zu dem Zeitpunkt genutztes Pedelec wurde bereits im Bereich Wiedenbrück aufgefunden.

Pedelec gefunden

Die Lebensgefährtin von Frank H. hatte am Mittwoch Abend eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Draufhin wurde noch in der Nacht die Suche gestartet. Vergeblich. Am Morgen setzten Polizei und Feuerwehr die Suche fort – auch mit Hunden. Zudem wurde die Ems, die in diesem Bereich durch die Stadt fließt, mit Booten abgefahren. Taucher des DLRG standen ebenso bereit, doch aufgrund der hohen Fließgeschwindigkeit des Flusses konnten sie nicht in Wasser.

Frank H. ist etwa 1,77 Meter groß, schlank, hat graues, eher lichtes Haar und trägt eine schwarze Brille. Er ist bekleidet mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke mit Kapuze.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vermissten machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 oder unter dem Polizeiruf 110 entgegen.