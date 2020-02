Von Waltraud Leskovsek

Natürlich war die Ausstellung ein wichtiges Thema während der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins „Radio- und Telefonmuseum im Verstärkeramt“. „In dieser Sonderausstellung bekommen die Besucher die Möglichkeit, ihr Wissen im Bereich Kommunikation vergangener Zeiten zu testen. Ausgefallenes, Besonderes und Vergessenes der letzten hundert Jahre rücken in den Mittelpunkt“, erklärt Klaus Krüger, der die Ausstellung organisiert.

Viele Menschen würden schon nicht mehr wissen, was ein Single-Plattenspieler oder ein Tefifon ist oder wie ein Drahttonband funktioniert. „Wir möchten Antworten geben auf viele Fragen und die Gäste mitnehmen in eine Welt verschwundener Technologien“, sagt Krüger.

6000 Besucher im vergangenen Jahr

Die Sonderausstellungen des 2004 gegründeten Radio- und Telefonmuseumsverein im Verstärkeramt in der Eusterbrockstraße 44 werden durchweg gut besucht. Alleine im Jahr 2019 konnten rund 6000 Besucher begrüßt werden, darunter auch sechs Schulklassen.

Im Jahresbericht war zu hören, dass die Mitgliederzahl mit 75 recht stabil ist. Kügeler führt das auch darauf zurück, dass der Verein regen Austausch mit anderen Clubs hält, die sich um Bereiche wie Funken kümmern oder um andere Spezialgebiete rund um das Thema der alten Fernseh-, Radio- und Telefontechnik. Das Café Verstärkeramt ist inzwischen verkauft worden. Das Miteinander mit dem neuen Besitzer sei aber harmonisch und man sei bemüht, die gute Nachbarschaft beizubehalten.

Bewährtes Vorstandsteam

Bei den Vorstandswahlen gab es keine Veränderungen. Richard Kügeler bleibt erster Vorsitzender, Dirk Bollmohr zweiter. Helga Kügeler führt die Finanzen, Klaus Krüger und Gerhard Welticke sind Beisitzer. Geehrt wurden Ingo Woischke, Klaus Heine und Rudolf Hoth für zehnjährige Mitgliedschaft. Für 2020 stehen bereits einige Termine fest, darunter die Teilnahme am Bürger- und Vereinemarkt am 5. April in Wiedenbrück und am Tag des offenen Denkmals am 6. September sowie die Beteiligung am Altstadtfest in Rheda mit einem Stand.

Das Museum ist samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet oder nach Vereinbarung. Größere Gruppen können sich anmelden und eine Führung erhalten. Weitere Infos unter www.verstaerkeramt.eu.