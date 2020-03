Von Anonymous User

Rheda-Wiedenbrück (ebl) - Frische Milch per Knopfdruck: In Lintel ist das bis vergangener Woche möglich gewesen. Nun hat Familie Oesselke ihren Automaten ausgestellt - und zwar für immer. Die niedrigen Milchpreise in der Lebensmittelbranche haben zu dieser Handlung geführt.