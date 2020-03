Rheda-Wiedenbrück (ei) - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn ist am Mittwoch ein VW Polo in Flammen aufgegangen. Die A 2 musste eine Stunde voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf bis zu 14 Kilometern Länge. Und auch in Rheda-Wiedenbrück ging zeitweise nichts mehr.