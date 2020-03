Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Zu Beginn dieses Jahres ist eine Wohngeldreform in Kraft getreten. Dabei ist der Zuschuss für weniger gut betuchte Menschen an die allgemeine Entwicklung der Mieten und Einkommen angepasst worden. Der Kreis der Empfänger wuchs in Rheda-Wiedenbrück direkt um zehn Prozent.