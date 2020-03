Dazu gibt es eine Förderung vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, um ein Netzwerk bestehend aus Politik, Verwaltung, Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen zu bilden. Die Partnerschaft hat es sich als Ziel gesteckt, im Hinblick auf Kinder und Jugendliche eine lebendige und vielfältige Demokratie, respektvollen Umgang und gegenseitige Anerkennung zu unterstützen. Dafür werden gezielt Projekte für Kinder und Jugendliche durch Beratungen und finanzielle Unterstützung gefördert. Die Gruppe organisiert auch selbst Veranstaltungen und schafft so ein Netzwerk zur Demokratieförderung.

„Das Projekt ist in Rheda-Wiedenbrück ein voller Erfolg. So konnten in den vergangenen drei Jahren viele Projekte rund um das Thema Demokratie gefördert und unterstützt werden“, sagt Bürgermeister Theo Mettenborg. Das Schmuckstück ist das Jugendforum. Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren können darin mitwirken. Es bietet Raum, neue Projekte und bereits vorhandene Maßnahmen weiterzuentwickeln. So können das Miteinander diverser Kulturen, Nationalitäten, Religionen, sozialer Schichten, Lebensentwürfe und Generationen gefördert werden. Dabei ist für jede Altersgruppe die passende Aktivität dabei. Die Jugendlichen können selbst entscheiden, wohin welche Mittel fließen und auch welche Projekte gefördert werden.