Rheda-Wiedenbrück (kaw) - Während des Jahresempfangs der heimischen Wirtschaft in der Stadthalle in Rheda-Wiedenbrück ist am Dienstagabend das „Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co.KG“ mit dem Wirtschaftspreis ausgezeichnet worden.

Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Emsstadt. Im vorigen Jahr feierte die Firma ihr 70-jähriges Bestehen. Horst Pflüger, der mit Astrid Kipp das Unternehmen führt, nahm die Auszeichnung entgegen und sprach bei der Gelegenheit nicht zuletzt seinen Dank an die rund 130 Mitarbeiter aus. Erstmalig wurde der kommunale Wirtschaftsempfang in der neuen Stadthalle an der Hauptstraße veranstaltet. Getreu dem Motto „Blick hinter die Kulissen“ waren die rund 500 Teilnehmer dazu eingeladen, nach dem offiziellen Programm die Räumlichkeiten bei einem Rundgang zu erkunden.