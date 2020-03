Die Nachbarn sind entsetzt, was sich dort vor ihrer Nase tut. Es liegt schon einige Jahre zurück, da kaufte der besagte Investor das Klinkerhaus am Ostring 108 und quartierte dort etliche Werkvertragsarbeiter ein. So viele, dass die Nachbarn sich genötigt sahen, Ombudsfrau Gudrun Bauer einzuschalten, die auch prompt tätig wurde. Anschließend waren es in der Wahrnehmung der Anlieger nur noch halb so viele Menschen, die sich den Raum in dem stark sanierungsbedürftigen Objekt teilten.

Bis zum Sommer des vergangenes Jahres ging rund um das Grundstück mit der Nummer 108 alles seinen geregelten Gang, man hatte sich mit der Situation arrangiert. Dann aber bekam Nachbarin Elisabeth Krapp überraschenden Besuch vom Eigentümer. Der Mann legte ihr Baupläne vor, die sie doch bitte unterzeichnen möge. Die 90-Jährige tat das Vernünftigste und verweigerte ihr Signet, mit dem sie sich einverstanden erklärt hätte mit dem Vorhaben nebenan. Stattdessen nahm Elisabeth Krapp Kontakt mit der Stadtverwaltung auf, wollte wissen, ob das alles seine Richtigkeit hat.

Die Aufregung dort sei groß gewesen, berichtet die Hochbetagte im Gespräch mit dieser Zeitung: Man habe sich in der Bauabteilung die Frage gestellt, ob sich der Investor mit dem Versuch, ihr Unterschriften abzuringen, noch im Bereich der Nötigung bewegt habe oder schon im strafrechtlichen Bereich. Sei’s drum. „Sie unterschreiben erstmal gar nichts“, habe man ihr gesagt. Also ging Elisabeth Krapp nach Hause und setzte sich mit den anderen Nachbarn zusammen: Wie kann es sein, dass Objekte in diesen Ausmaßen und fern jeder Gebäudeflucht, an die sich jeder andere bislang zu halten hatte, genehmigungsfähig sind? Die Bedenken und Fragen fixierten die Wiedenbrücker schriftlich und ließen sie Bürgermeister Theo Mettenborg zukommen.

822 geteilt durch fünf, das ergibt 164. Auf diesen wenigen Quadratmetern soll jeweils ein Häuschen mit zwei Vollgeschossen und Satteldach für eine Familie entstehen. Die Einfahrt vor der Immobilie ist genauso knapp bemessen wie der „Garten“ dahinter: Drei Meter liegen zwischen Haus- und Schießstandwand, fünf Meter sind es in der Breite. Den Nachbarn schwant mit Blick auf die Architektenentwürfe, die Elisabeth Krapp unterschreiben sollte, nichts Gutes: Welche Familie soll denn dort bitte einziehen wollen? Auch wenn es gegenteilige Beteuerungen aus dem Rathaus gibt: Die Menschen treibt die Sorge um, dort könnten fünf Werkvertragsarbeiterunterkünfte entstehen – und zwar unter maximaler Ausnutzung der gesetzlichen Möglichkeiten.

Da auf dem Grundstück am Ostring 108 kein Bebauungsplan die Genehmigungsfrage regelt, richtet sich diese nach der näheren Umgebung. „Danach fügt sich das Vorhaben nach Art der Nutzung (Wohnen), Höhe und Geschossigkeit (zwei Vollgeschosse), versiegelte Fläche, überbaubare Grundstücksfläche (auch prägende Hinterlandbebauung) sowie Bauweise (hier: Bauen mit Grenzabstand, offene Bauweise) ein und wurde auf der Grundlage und unter Beachtung der rechtlichen Belange genehmigt“, heißt es schriftlich aus dem Rathaus.

Stadtpressesprecher Martin Pollklas zufolge sind fünf Einfamilienwohnhäuser auf dem Grundstück beantragt und genehmigt (eine Hausgruppe und ein Doppelhaus) worden. „Sollten die Immobilien künftig anders genutzt werden, liegt eine Nutzungsänderung vor. Diese Änderung entspricht nicht der vorliegenden Baugenehmigung und ist dementsprechend auch nicht durch die Genehmigung abgedeckt“, teilt er mit. Auf Bitten der Anwohner habe Bürgermeister Theo Mettenborg ein Gespräch mit dem Investor geführt. Dieser plane nach seiner Auskunft hochwertiges Wohnen. Er habe versichert, dass dort Wohnungen für Werkvertragsarbeiter ausdrücklich nicht vorgesehen seien.

Mitte Januar sind die Nachbarn des Hauses 108 am Ostring bei Theo Mettenborg vorstellig geworden. Der Bürgermeister habe sich entsetzt gezeigt ob der Planungen und versprochen, das Gespräch mit dem Investor zu suchen. Einige Wochen später dann ließ der Verwaltungschef die hoffnungsfrohen Betroffenen erneut zu sich kommen. Die Erwartungen aber wurden enttäuscht. Die Veränderungen in den Zeichnungen zu dem seinerzeit längst genehmigten Vorhaben seien lediglich marginaler Natur gewesen, sind sich die Wortführer einig.

Allerdings habe Theo Mettenborg eine Zusage gemacht: In die so genannten Einfamilienhäuser würden keine Werkvertragsarbeiter einziehen. Das jedoch reicht den Nachbarn bei Weitem nicht. „Von einer mündlichen Zusage können wir uns nichts kaufen“, meint beispielsweise Ulrich Berief. Inzwischen hat Elisabeth Krapp, die am stärksten von dem Projekt betroffen ist, Klage eingereicht vor dem Verwaltungsgericht Minden. Dort will sie die Umsetzung der Pläne verhindern.

„Ich habe nichts gegen ein Einfamilienobjekt“, beteuert die 90-Jährige, „aber diese Immobilien sind deutlich zu groß.“ Sie ist sich sicher: Die ehemaligen Besitzer würden in Tränen ausbrechen, müssten sie mitansehen, was auf ihrem einstigen Grundstück nach Abriss des 1930er-Jahre-Häuschens entstehen soll. Überdies empfinden die Nachbarn das Vorgehen des Investors als absolut unethisch. Einer Hochbetagten Pläne zur Unterschrift vorzulegen und ihr damit gezielt alle Möglichkeiten nehmen zu wollen, diesbezüglich Rechtsmittel einzulegen, sei ein starkes Stück.