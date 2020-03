In den 1970er-Jahren war die ehemalige Fahrzeughalle errichtet worden, die für die Landesgartenschau umgenutzt wurde und zuletzt als in die Jahre gekommene Bürgerhalle diente. Jahrzehntelang war der Ort die Veranstaltungsstätte schlechthin in der Stadt: Vereine und Organisationen feierten dort, namhafte Künstler gaben sich die Klinke in die Hand.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr keimte kurzzeitig ein Funken Hoffnung auf, das Reethus könne möglicherweise stehenbleiben und zu einem Ort werden, an dem Jugendliche feiern können. „Uns haben junge Leute angesprochen“, berichtete im März 2019 Uwe Henkenjohann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Flora-Westfalica-GmbH, dass diese Idee im Raum stünde: Das Ergebnis der Beratungen, inwieweit das machbar wäre, ist bekannt. Am Abriss führte letztlich kein Weg vorbei.

Die Fläche, auf der bis Freitag das Reethus stand, wird in den Florapark integriert. Die Fertigstellung der Spielerei-Maßnahmen ist für diese Saison vorgesehen. Neue Bottiche wird es geben, das Tiergehege soll vergrößert werden, um seinen Bewohnern mehr Rückzugsraum zu bieten, und die künftige Wegeführung muss überdacht werden.