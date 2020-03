Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Erneut haben Anlieger unlängst zu nachtschlafender Zeit vom Firmengelände der Westag-und-Getalit-AG in Wiedenbrück ungewöhnliches Getöse vernommen. Mancher glaubte, dort würde ein Hubschrauber landen. Auf Nachfrage bestätigte ein Unternehmenssprecher den Vorfall.

So habe sich am vergangenen Dienstag gegen 23 Uhr ein Sicherheitsventil an einer Leitung geöffnet. Daraufhin strömte etwa eine Stunde kontrolliert Dampf aus, um den Druck soweit zu senken, dass der Mechanismus wieder geschlossen werden konnte.

„Das Ausströmen verursachte dabei ein lautes Rauschgeräusch. Bei der Überprüfung des Ventils wurde festgestellt, dass es zu früh geöffnet hatte. Die Westag-und-Getalit-AG bedauert diesen Vorfall“, heißt es schriftlich. Es habe zu keiner Zeit eine Gefährdung der Anwohner bestanden, betont Holger Depenbrock von der Abteilung für Unternehmenskommunikation.