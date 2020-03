Rheda-Wiedenbrück (sud) - Die Kreuztracht im vergangenen Jahr könnte die letzte Karfreitagsliturgie unter Führung der Franziskaner gewesen sein. Denn in diesem Jahr wird es aus Angst vor dem Coronavirus keine Kreuztracht in der Emsstadt geben. Im Sommer wird das Franziskanerkloster geschlossen.

Mit weitreichenden Einschränkungen müssen die Gläubigen im Pastoralverbund Reckenberg auch über den Karfreitag hinaus rechnen. Die für April und Mai geplanten Erstkommunionfeiern finden nicht statt. Sie werden nach Auskunft von Pfarrdechant Reinhard Edeler im Sommer nachgeholt: in St. Aegidius Wiedenbrück und St. Vitus St. Vit am 16. August, in St. Pius Wiedenbrück und St. Lambertus Langenberg am 23. August und in St. Antonius Lintel sowie Herz-Jesu Batenhorst am 30. August.

Bezüglich der Firmfeiern im Mai gibt es laut Edeler noch keine konkreten Aussagen vom Erzbistum Paderborn. „Momentan gehen wir noch davon aus, dass sie stattfinden können“, sagt der Pastoralverbundsleiter. Aber sicher sei das keinesfalls.

Gottesdienste und Andachten sind in allen Kirchen und Kapellen des Pastoralverbunds Reckenberg ab sofort gestrichen. Die Gläubigen seien bis zum Ende der Coronagefahr von der „Sonntagspflicht“ entbunden. Das persönliche Gebet werde aber jedem besonders nahegelegt. Deshalb sollen die Kirchen in Wiedenbrück, St. Vit, Lintel, Batenhorst und Langenberg geöffnet bleiben.

„Die Geistlichen werden in den kommenden Wochen die Heiligen Messen ohne Gemeinde feiern, sodass alle Messintentionen erfüllt werden können“, betont Pfarrdechant Edeler. „Requien für Verstorbene und Beerdigungen können nur im engsten Kreis stattfinden.“ Tauffeiern sollen verlegt, sämtliche Versammlungen und Veranstaltungen des Pastoralverbunds gestrichen werden.

Nach derzeitigem Sachstand geht Reinhard Edeler davon aus, dass die Kar- und Osterliturgie stattfinden kann – allerdings mit Einschränkungen. „Die Hauptliturgien finden in einfacher Form statt, also beispielsweise ohne Prozessionen“, informiert der katholische Gottesmann. Betroffen davon sei auch die Wiedenbrücker Kreuztracht: „Sie entfällt ebenso wie das Osterfeuer der Gemeinde am Ostersonntag.“

Edeler unterstreicht, dass das Pastoralteam sämtliche Entscheidungen in Absprache mit den Franziskanern getroffen habe. Vorausgegangen sei eine intensive Beratung. „Die beschlossenen Maßnahmen sind hart, aber notwendig, um die Eindämmung der Coronaepidemie voranzutreiben“, sagt Edeler.