Rheda-Widenbrück (ei) - Großalarm für die Feuerwehr am Schloss Rheda: In der Ems ist am Sonntag eine leblose Person entdeckt worden. Zeugen informierten gegen 16 Uhr die Rettungskräfte. Mehr als 50 Feuerwehrleute der Löschzüge Rheda und Wiedenbrück eilten zur Einsatzstelle.

Als sie eintrafen, hatten Polizisten die Leiche aber bereits an Land gezogen. „Wir hatten vor allem Mühe, die zahlreichen Schaulustigen im Park zurückzudrängen“, berichtete Stadtbrandinspektor Christian Kottmann. Viele der Sonntagsbummler hätten schon ihre Smartphones gezückt, als die Polizei die Fundstelle weiträumig mit Flatterband absperrte.

Außer der Feuerwehr waren auch Taucher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) alarmiert worden, die aber ebenfalls nicht mehr zum Einsatz kamen. Später wurden noch die Löschzüge Spexard und Clarholz alarmiert, die Sichtschutzwände um den Fundort aufbauten. Auch die Zufahrt zum Schloss wurde zunächst gesperrt. Die ersten Feuerwehrleute konnten nach etwa 30 Minuten einrücken.

ähere Angaben zur Identität der leblosen Person machte die Kreispolizeibehörde zunächst nicht. Seit Rosenmontag wird in der Doppelstadt ein 59-Jähriger Mann vermisst. Es wird vermutet, dass er in Wiedenbrück im Bereich der Langen Straße in die Ems gestürzt ist. Dort fand man sein Pedelec. Suchaktionen im und am Gewässer blieben aber erfolglos.