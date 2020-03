Rheda-Wiedenbrück (sud) - Nach einem Kurzurlaub in Österreich hat sich Rheda-Wiedenbrücks Bürgermeister Theo Mettenborg in eine selbstverordnete Quarantäne begeben. Um jegliche Gefährdung seiner Rathausmannschaft auszuschließen, arbeitet das Stadtoberhaupt zunächst von zuhause aus.

Mettenborg war nach eigenen Angaben von Sonntagabend bis Donnerstagmorgen voriger Woche mit Freunden in Damüls im Bregenzerwald. Obwohl die Region im österreichischen Bundesland Vorarlberg laut Robert-Koch-Institut nicht zu den Corona-Risikogebieten zähle, habe er sich nach seiner Rückkehr dazu entschlossen, sich in freiwillige Quarantäne zu begeben, sagt Mettenborg. Zusätzlich habe er zur Sicherheit einen Schnelltest durchführen lassen. Mit dem Ergebnis werde Anfang dieser Woche gerechnet. In der Stadt gibt es aktuell vier bestätigte Fälle.

Zur Einleitung umfangreicher Schutzmaßnahmen ist im Rhedaer Rathaus ein Krisenstab eingerichtet worden. Dieser tagt nach Auskunft Mettenborgs täglich, bei Bedarf auch mehrmals am Tag. Er selbst sei trotz seiner selbstverordneten Isolierung in das komplette Geschehen eingebunden und treffe die Entscheidungen in Absprache mit dem Ersten Beigeordneten Dr. Georg Robra.

„Wir sollten alle notwendigen Schritte mit Bedacht gehen“, unterstreicht Mettenborg. Die Lage habe sich in den vergangenen Tagen zwar „erkennbar dynamisiert“, Grund zur Panik bestehe aber nicht. Wichtig sei, dass jeder Bürger in seinem persönlichen Umfeld wirksame Maßnahmen ergreife, um die Ausbreitung des Virus’ zu verlangsamen. „Ich bin mir bewusst, dass die Maßnahmen, die wir treffen, erhebliche Einschränkungen für das alltägliche Leben bedeuten“, sagt Mettenborg. „Ich vertraue dennoch auf ein besonnenes Handeln und die Solidarität untereinander.“

Von Montag an gilt eine Allgemeinverfügung, die sämtliche öffentliche Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet zunächst bis Ende April untersagt. Mettenborg hat das Papier am Sonntag unterzeichnet. Betroffen sind nicht nur Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern, sondern auch solche mit deutlich weniger erwarteten Besuchern.

Besonders hart trifft dies die Akteure der Musical-Fabrik Rheda-Wiedenbrück. Das neue Stück „Der Medicus“ sollte eigentlich am kommenden Donnerstag Premiere feiern. Nun sind alle geplanten Aufführungen gestrichen, was für den gemeinnützigen Verein einen immensen Einnahmeverlust bedeutet. „Wir werden uns zeitnah mit den Verantwortlichen zusammensetzen, um nach einer Lösung zu suchen“, sagt Mettenborg. Klar sei, dass der Verein den finanziellen Verlust nicht allein stemmen könne.