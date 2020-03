Rheda-Wiedenbrück (gl) - 52 Fahrzeuge sind bei Schwerlastkontrollen an der Bundestraße 61 in Rheda-Wiedenbrück am Donnerstag zwischen 8 und 14 Uhr, überprüft worden. Dabei wurden vor Ort insgesamt 15 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und zehn Verwarngelder erhoben.