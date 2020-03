Ziel der Verantwortlichen ist es, nach eigener Auskunft, die Aufführungsrechte an dem Stück erneut zu sichern und das Musical zu einem späteren Zeitpunkt aufzuführen. „Mit entscheidend ist, dass die neue Rheda-Wiedenbrücker Stadthalle für einen Zeitraum von rund drei Wochen komplett frei sein muss, da diese Zeitspanne für Auf- und Abbauarbeiten zusätzlich zu den Aufführungstagen für die Umsetzung dieses Projekts notwendig ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der Musical-Fabrik. Dies sei demnach in der neuen Stadthalle Mitte April 2021 möglich.

Die Karten für die insgesamt 14 ausverkauften Vorstellungen mit rund 7500 Besuchern behalten ihre Gültigkeit informiert der Veranstalter. Der Verein erläutert, dass es zudem erforderlich sei, die Gewährleistung der Aufführungsrechte für den neuen Zeitraum zu sichern. Die Verantwortlichen der Musical-Fabrik befänden sich bereits in intensiven Verhandlungen mit dem Medicus-Roman-Autor Noah Gordon und dem Rechteinhaber der Bühnenfassung des Musicals. Diese Verhandlungen mit dem Ziel der Zusage für die Rechtegewährung werde eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Viel Arbeit und Engagement war bisher in das Projekt gesteckt worden. „130 Aktive vor und hinter den Kulissen haben seit eineinhalb Jahren ehrenamtlich mit viel Herzblut und großartigem kulturellen und sozialen Engagement ihren persönlichen Beitrag in ihrer Freizeit geleistet, mit dem Ziel, vielen tausend Menschen ein unvergessliches Musical-Erlebnis zu bescheren“, heißt es in der Pressemitteilung. Doch nach einer intensiven Arbeitswoche, die für den technischen Aufbau in der neuen Stadthalle notwendig gewesen sei, habe sich die Situation derart zugespitzt, „dass trotz aller bis dahin punktgenau getroffenen Vorbereitungen das Musical ,Der Medicus‘ nicht gespielt werden kann.“

Auch die Volkshochschule (VHS) Reckenberg-Ems unterbricht angesichts der aktuellen Entwicklung rund um das Coronavirus seit Anfang dieser Woche den Kursusbetrieb zunächst bis zum Ende der Osterferien am Sonntag, 19. April. Zuvor waren, wie diese Zeitung bereits berichtete, einzelne Veranstaltungen gestrichen worden. Den geltenden Vorgaben und Empfehlungen der für sie zuständigen Stellen folgend – angefangen von den Mitgliedskommunen über das Gesundheitsamt des Kreises Gütersloh bis hin zu den übergeordneten staatlichen Institutionen – sind im Bereich der Volkshochschule und Fortbildungs-Akademie Reckenberg-Ems alle Kurse, Einzelveranstaltungen und Vorträge vorerst abgesagt.

Das bedeutet konkret zum Beispiel, dass unter anderem sämtliche Gesundheitsangebote in kommunalen Hallen ausfallen. Auch die Deutschkurse und -prüfungen inklusive Einbürgerungstests werden verschoben. Betroffen sind ebenfalls die Angebote der Offenen Ganztagsgrundschule, wobei noch bis zum heutigen Dienstag eine Betreuung bis 17 Uhr stattfindet, damit Eltern, noch Zeit haben, um eine Betreuung zu organisieren. Die VHS-Geschäftsstelle am Kirchplatz in Wiedenbrück sowie sämtliche Unterrichtsstätten sind bis zum 19. April geschlossen. Telefonisch sind die Mitarbeiter der VHS weiterhin unter Tel. 05242/90300 und per E-Mail an briefkasten@vhs-re.de zu erreichen.