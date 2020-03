Rheda-Wiedenbrück (gl) - Nach seiner Rückkehr aus einem Kurzurlaub in Damüls in Österreich in der vergangenen Woche hat sich Bürgermeister Theo Mettenborg in eine freiwillige Quarantäne begeben habe. Aufgrund seines Amtes habe er sich dazu entschlossen, sich einem Test zu unterziehen.