Die Möglichkeit zum telefonischen Gespräch besteht in der Startphase montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr. Das Angebot haben der Caritasverband für den Kreis Gütersloh und die Stadt gemeinsam kurzfristig eingerichtet, um auf die sich zuspitzende Krise zu reagieren. „Es ist eine unglaubliche Dynamik in der Situation“, sagt Volker Brüggenjürgen, Vorstand des Caritasverbands für den Kreis. Experteneinschätzungen zufolge sei davon auszugehen, dass sich die Infektionsraten rasch vervielfältigen würden und immer mehr Menschen in ihren Räumen und unter quarantäneähnlichen Bedingungen ausharren müssen.

Die Situation ziehe den Menschen den Boden unter den Füßen weg, beschreibt Birgit Kaupmann, Leiterin des Fachbereichs Familie bei der Caritas, die gegenwärtige Situation angesichts der Coronakrise und spricht von „großer Orientierungslosigkeit“. Die Caritas will laut Brüggenjürgen helfen, indem sie das tue, was sie am besten könne: sich in Lebenskrisen mit ihrem Knowhow als professionelle psychosoziale Fachberatung einbringen. „Wir beherrschen das aktive Zuhören, können beraten und unterstützen“, sagt Brüggenjürgen im Pressegespräch und betont zugleich überspitzt, was das Coronatelefon nicht leiste. „Wir sind keine medizinische und auch keine juristische Fachberatung“, erläutert er. Ebensowenig sei die Wohlfahrtsorganisation ein Lieferdienst oder eine Ordnungsbehörde.

Das Corona-Sorgentelefon solle vielmehr dazu dienen, Kommunikation herzustellen. Die Sozialpädagogen möchten für ihr Gegenüber da sein, indem sie Sorgen aufnehmen, beraten, informieren und unterstützen, Zuwendung bieten und womöglich beruhigen. Die Anbieter rechnen mit vielfältigen Fragen angesichts der krisenbedingten Veränderungen im Alltagsleben.

Den einen mag die Kinderbetreuung beschäftigen, den anderen die Einschränkung der Besuche bei den betagten Eltern im Seniorenheim. Vielleicht kann der eine nicht mit dem Wissen umgehen, dass er einen Bekannten hat, dessen Freund infiziert ist, und eine Familie hockt sich womöglich wegen der Homeoffice-Situation daheim unangenehm auf der Pelle. Mancher ist allein. „Auch Kinder können verunsichert sein, wenn sie beispielsweise mitbekommen, dass ihre Eltern Angst haben“, nennt Birgit Kaupmann ein weiteres denkbares Themenfeld.

„Wir haben keine Erfahrungswerte“, ist Volker Brüggenjürgen gespannt darauf, wie das Angebot angenommen wird, und ob die Anfangsstruktur gegebenenfalls auszubauen ist. Am Wochenende sei er mit der Idee bei der Stadt auf offene Ohren gestoßen, und kurzfristig hat diese in kommunalen Räumlichkeiten Arbeitsplätze für die Caritas-Mitarbeiter eingerichtet. Wie Burkhard Schlüter, Leiter des Fachbereichs Soziales und Bürgerservice, erklärte, gibt es eine Zentralnummer, und sechs Leitungen stehen zur Verfügung.

Er wies darauf hin, dass im Hintergrund Mitarbeiter der Stadt zur Verfügung stehen, die bei Bedarf ihr Fachwissen einbringen können. Zudem könne man auf Dolmetscher zurückgreifen, so dass insbesondere auch mit Polen, Rumänen und Bulgaren die Kommunikation funktionieren kann. Die zehn Caritas-Mitarbeiter, werden in zwei Fünfer-Schichtteams morgens und nachmittags tätig sein. Während der Pause zwischen dem Wechsel werden die Telefone und Arbeitsplätze desinfiziert. Wichtig ist es den Akteuren, dass die Ratsuchenden nicht ins Leere laufen.

Zwar werden die Mitarbeiter auch mit Basisinformationen rund um den Virus, seine Verbreitung, Hygiene- und Verhaltensregeln sowie Einschränkungen im öffentlichen Leben aufwarten, doch sollten sie an bestimmter Stelle überfragt sein, werden sie als Lotsen an andere Informationsquellen weitervermitteln. Eine andere Möglichkeit: Die Berater machen sich genauer schlau und vereinbaren einen späteren Rückruf.

Volker Brüggenjürgen staunte, dass manch einer die Situation – für Rheda-Wiedenbrück meldete der Kreis am Dienstag zehn laborbestätigte Coronafälle – offenbar noch nicht verinnerlicht habe und sich etwa vor der Eisdiele tummle. Solidarische Hilfsaktionen begrüßte er. Er unterstrich jedoch, dass jeder genau überdenken sollte, ob er damit zu einer Vervielfachung der Kontaktinfektionen beitrage oder zur Reduzierung der Infektionsgeschwindigkeit.