Rheda-Wiedenbrück (kvs) - Unternehmer Clemens Tönnies hat die Ölkrise erlebt, hat den Betrieb durch schwieriges Fahrwasser in BSE-Zeiten manövriert und auch sonst die Auswirkungen von so mancher Tierseuche zu spüren bekommen. Das alles stehe aber in keinem Vergleich zum Coronavirus, sagt er.

Die Firma Tönnies und die dort Beschäftigten gelten per Definition als systemrelevant: Ein Fünftel des in Deutschland verzehrten Fleischs stammt aus Produktionsstätten des Konzerns mit Stammsitz in Rheda. 6500 Angestellte – etwa die Hälfte davon osteuropäischer Provenienz und mit Werksverträgen ausgestattet – stellen auch in Krisenzeiten den Betrieb sicher. Unter erschwerten Bedingungen: „Wir schotten uns gewissermaßen ab“, sagt Dr. Gereon Schulze Althoff, Fachtierarzt für Lebensmittel und Leiter des Tönnies-Qualitätsmanagements.

Clemens Tönnies betrachtet das Unternehmen als Teil einer Kette, deren wichtigstes Glied die Landwirtschaft ist. In Zeiten von Corona zeige sich der Wert der Produktion in Deutschland. „Wir sind in der Lage, uns selbst zu versorgen. Darauf bin ich stolz“, sagt der Rhedaer. Dieses hohe Gut gelte es unbedingt zu bewahren, ergänzt der Veterinär Schulze Althoff.

Also hat Tönnies eigenen Angaben zufolge seine Verkäufer angewiesen, sich auf den europäischen Markt zu konzentrieren und den transkontinentalen Export trotz hoher Nachfrage etwas zu drosseln, auch wenn dort gegenwärtig mehr Geld zu verdienen sei. „Schlagt nicht unnötig Türen zu, durch die wir auch in Zukunft noch gehen möchten“, lautet die Marschrichtung.

Die Gewährleistung der Versorgungssicherheit ist indes nur ein Aspekt, dem besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt wird – die Gesundheit der Mitarbeiter ein anderer. Er habe angesichts der Nachrichten aus China schon im Januar geahnt, dass man auch hierzulande bald vor großen Herausforderungen stehen werde, sagt Clemens Tönnies. Also traf man zu Jahresbeginn erste Vorkehrungen, um seinen Teil zur Eindämmung des neuartigen Virus’ beizutragen und die Produktion aufrechterhalten zu können.

Das erklärt die Unaufgeregtheit, mit denen die Unternehmensführung durch diese Zeit geht: „Wir wollen eine Infektion möglichst lange aus dem Betrieb raushalten“, sagt Schulze Althoff. Wenn das Virus dann aber kommt, ist man vorbereitet.

Um besonnen durch die Krise gehen zu können, setzt Tönnies unter anderem auf einen permanenten Austausch mit den Mitarbeitern. Am einfachsten funktioniert das über eine für das Unternehmen konfigurierte App, die in der Lage ist, die Anliegen, Antworten auf Fragen sowie Informationen in 27 Sprachen zu übersetzen. Unabhängig von Corona an den Start gegangen und bereits tausendfach auf Smartphones installiert, ist die Anwendung die Dialogplattform überhaupt im Betrieb. Zusätzlich ist noch eine firmeninterne Hotline geschaltet worden.

Das zweite Standbein zum Schutz vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus’ ist ein striktes Regelwerk, was die Arbeitsstrukturen angeht. Es basiert auf Hygiene und Distanz. Wenn möglich, wechseln die Beschäftigten ins heimische Büro. Besprechungen sind auf ein Minimum reduziert, Zusammensetzungen von Beschäftigten verändert worden. Grundsätzlich geht jeder auf Abstand. Das Betriebsrestaurant hat geschlossen und dient derzeit als zweite Kantine, in die zu festen Teams geformte Angestellte nun gemeinsam essen gehen. Sie sollen in ihren sozialen Zusammenhängen bleiben, und das aus gutem Grund: Wird jemand aus einem dieser menschlichen Gefüge krank, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass eine andere Gruppe betroffen ist, weil es keine Überschneidungen oder Kontakte gibt.

Bewusst habe man sich gegen Körpertemperaturmessungen am Werkstor entschieden, sagt der Verantwortliche fürs Qualitätsmanagement bei Tönnies, Dr. Gereon Schulze Althoff. Zum einen habe man alle Beschäftigten gebeten, selbst ihr Sozialverhalten zu überprüfen, zum anderen maße man sich nicht an, den Gesundheitszustand anderer bewerten zu können. Zuletzt zeigten die Mitarbeiter selbst ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, betont Tönnies-Geschäftsführer Andres Ruff.

Das Unternehmen hat früh begonnen, sich vorzubereiten – unter anderem mit der Einrichtung einer Stabstelle Pandemie. Die Firma ist als Lebensmittelproduzentin aufgrund ihrer Marktbedeutung für die Fleischversorgung systemrelevant. „Es ist unsere Aufgabe, diesen Auftrag anzunehmen, in Zeiten der Krise arbeitsfähig zu bleiben und die Nachfrage der Bevölkerung zu decken“, sagt Clemens Tönnies.

Tönnies hat an mehreren Standorten mit den Städten und Gemeinden Lösungen für Notgruppen in der Kinderbetreuung geschaffen. Daneben werden zahlreiche Präventionsmaßnahmen seit mehreren Wochen in den Betrieben durchgeführt, darunter eine Informationskampagne sowie Clusterbildungen von Mitarbeitern.

Gleichzeitig stockt seit einiger Zeit die Ganztiervermarktung. Durch die internationale Verunsicherung, insbesondere in der Transportlogistik, erlebe das Unternehmen eine geschwächte Exportnachfrage. „Dadurch kann der Schweinekörper nicht optimal verwertet und vermarktet werden“, sagt Clemens Tönnies. „

Die Gesundheit der Bevölkerung hat oberste Priorität“, beschreibt Geschäftsführer Andres Ruff die Motivation des Unternehmens. „Wir leisten unseren Beitrag zur Verlangsamung der Corona-Ausbreitung bei unseren Mitarbeitern und deren Familien.“ Gleichzeitig betont Ruff die hohe Verantwortung für die Beschäftigten. „Viele von ihnen leisten aktuell Überstunden, um unserem Versorgungsauftrag gerecht zu werden.“

„Wir meistern diese Situation insbesondere durch die starke Unterstützung der vielen Mitarbeiter aus Süd- und Osteuropa. Für diesen Einsatz bei der deutschen Lebensmittelversorgung gilt mein expliziter Dank“, ergänzt Clemens Tönnies.