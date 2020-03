Rheda-Wiedenbrück (gl) - Eskaliert ist ein Einsatz der Polizei Gütersloh, die am Mittwoch um 2.28 Uhr von Zeugen auf eine randalierende, fünfköpfige Gruppe am Bahnhofsplatz in Rheda aufmerksam gemacht worden war. Am Ende wurden drei Männer - alle alkoholisiert - vorläufig festgenommen.