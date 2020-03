Die Stadtverwaltung hat Vorsichtsmaßregeln zusammengestellt, die es zu beachten gilt, damit alles gut klappt.

Wer seine älteren Nachbarn unterstützen möchte, in dem er für sie einkauft oder kleinere Erledigungen übernimmt, solle diese Hilfe durch Aushang beispielsweise im Treppenhaus oder telefonisch kommunizieren, meint die Verwaltung. Die Einkäufe sollten anschließend vor der Wohnung abgestellt werden. „Die Einhaltung des Mindestabstands von zwei Metern und der bekannten Hygieneregeln können lebenswichtig sein“, heißt es.

Die Stadt empfiehlt auch ausdrücklich die nachbarschaftliche Hilfe unter Bekannten oder innerhalb von Vereinen beziehungsweise Kirchengemeinden. Dort erlaube die persönliche Bekanntschaft eine vertrauensvolle Unterstützung. So könne schnell geregelt werden, ob der Hund ausgeführt oder bis zu welcher Summe eine Besorgung vorgenommen wird.

Inzwischen werden solche Dienste auch online angeboten. Das kann eine wertvolle Hilfe sein. „Voraussetzung ist aber, dass die Nutzer genau hinsehen, wer dahinter steckt. Bitte geben Sie ihre persönlichen Daten – insbesondere Kontendaten – nicht ungeprüft an Fremde weiter. Schauen Sie, wer Ihre Daten bekommt und verwerten will und ob Sie zu Vertragsabschlüssen irgendeiner Art gedrängt werden“, sagt die Verwaltung.

Zu besonderer Vorsicht rät die Stadtverwaltung, wenn Bürgern an der Tür Unterstützung von ihnen Unbekannten angeboten wird. „In Zeiten, in denen ehrenamtliche Hilfe besonders gefragt ist, machen sich auch Betrüger auf den Weg. Geben Sie Unbekannten niemals Ihre Schlüssel oder EC-Karten heraus. Bei zweifelhaften Angeboten lassen Sie sich nicht drängen, sondern informieren Sie die Polizei“, heißt es in einer Empfehlung aus dem Rathaus in Rheda.