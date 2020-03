„Mögen wir auch räumlich getrennt sein, so drücken wir so aus, dass wir im Herzen verbunden sind. Niemand ist und wird vergessen“, sagt Pfarrdechant Reinhard Edeler. Zum Schutz der Mitarbeiter sind die Pfarrbüros des Pastoralverbunds für den Publikumsverkehr geschlossen, telefonisch und per E-Mail jedoch zu den gewöhnten Zeiten erreichbar.

Während man Anfang dieser Woche noch davon ausgehen durfte, dass die Firmfeiern im Pastoralverbund Mitte Mai stattfinden werden, erreichte Edeler unlängst die Nachricht, dass im Erzbistum alle Terminierungen zur Spendung des Sakraments, die sich auf die Zeit vor den Sommerferien beziehen, entfallen und neu terminiert werden. Damit verbunden ist auch die Absage sämtlicher Firmvorbereitungen. Die Bewerber werden in der kommenden Woche schriftlich über diese Neuerung informiert.

„Die Neuterminierung nimmt das Büro der Weihbischöfe zu gegebener Zeit vor“, heißt es. Für Besucher tabu sind sämtliche Gottesdienste bis Sonntag, 30. April – also auch in der Kar- und Osterwoche. Die Priester werden täglich die Heilige Messe ohne Gläubige feiern, sodass alle angenommenen Intentionen erfüllt werden. Jene in der Aegidiuskirche am Mittwoch und Sonntag werden in das Aegidius-Altenheim und das St.-Vinzenz-Hospital per Videoschaltung live übertragen.

Grundsätzlich bleiben die Kirchen und Kapellen des Pastoralverbunds geöffnet „Bitte nutzen Sie die Gotteshäuser zum intensiven Gebet“, wirbt Edeler. Requien für Verstorbene sind untersagt. Beisetzungen im engsten Familienkreis finden direkt am Grab statt. Bereits terminierte Tauffeiern werden verlegt. Die Pfarrheime und Jugendhäuser bleiben zunächst parallel zu den Schulen bis Sonntag, 19. April, geschlossen.

Alle Veranstaltungen, Versammlungen, Sitzungen und so weiter entfallen. Das Sakrament der Beichte wird in der Marienkirche durch die Franziskaner im Beichtraum (durch Folie gesichert) angeboten: montags von 9.30 bis 12 Uhr, donnerstags von 18.30 bis 20 Uhr, samstags von 9.30 bis 12 Uhr.