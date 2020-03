Demnach hat ab dem heutigen Montag jede Person, die in kritischer Infrastruktur tätig ist, und eine Bescheinigung des Arbeitgebers zu ihrer Unabkömmlichkeit vorlegen kann, unabhängig von der familiären Situation einen Anspruch auf die Betreuung ihres Nachwuchses. Es reicht aus, wenn Mutter oder Vater ein entsprechendes Papier vorlegen, heißt es. Alleinerziehende, die in kritischer Infrastruktur tätig sind, müssen außer der Arbeitgeberbescheinigung keine weiteren Nachweise erbringen.

Ab dem heutigen Montag steht die Notfallbetreuung bei Bedarf auch an allen Tagen der Woche und in den Osterferien zur Verfügung. Die einzigen Ausnahmen sind die Feiertage von Karfreitag bis Ostermontag. Die Kommune geht davon aus, dass mit der Neuregelung die Anzahl der zu betreuenden Steppkes in den Kindertageseinrichtungen in Rheda-Wiedenbrück voraussichtlich ansteigen wird. Die Verwaltung habe zur unmittelbaren Umsetzung der neuen Regelung die notwendigen Schritte gemeinsam mit den Kita-Trägern veranlasst.

Die Verwaltung weist zudem darauf hin, dass der Außendienst der Ordnungsbehörde schon ab diesem Wochenende durch Mitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen des Rathauses gestärkt worden ist. Diese führen tagsüber und in den Abendstunden Kontrollgänge durch (Diese Zeitung berichtete). Die ordnungsbehördlichen Allgemeinverfügungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück geben die einzuhaltenden Auflagen vor. „Die Berichte der jüngsten Tage zeigen insgesamt ein gutes Bild im Stadtgebiet: Die Mitarbeiter im Außendienst haben sowohl die Märkte als auch weitere zentrale Plätze in der Stadt und die Spiel- und Bolzplätze kontrolliert.

Bei den Kontrollrunden wurden nur vereinzelt Auffälligkeiten festgestellt“, heißt es in der Pressemitteilung. Bürgermeister Theo Mettenborg stellt fest: „Die Rheda-Wiedenbrücker erkennen den Ernst der Lage. Sie setzen unsere städtischen Maßnahmen vorbildlich um. Wir mussten vereinzelt unseren Gewerbebetrieben Hinweise zur konkreten Umsetzung unserer Vorgaben geben. Häufig geht es immer noch um das Einhalten der Abstände. Wir fassen auf jeden Fall deutlich nach, wenn erforderlich.“ Vom Kreis Gütersloh waren am Sonntag 37 bestätigte Coronainfektionen in Rheda-Wiedenbrück gemeldet worden.

Bürgern, die Sorge haben, womöglich ihre lebensnotwendigen Einkäufe nicht mehr selbst erledigen zu können, versichert der Bürgermeister: „Wir lassen niemanden im Stich.“ Alle weiteren Anregungen und Nöte, die an die Stadt herangetragen werden wie etwa „zeitliche Einkaufskorridore für Ältere“ würden aufgegriffen und bewertet. Für Fragen stehen montags bis freitags, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, die Mitarbeiter des Corona-Sorgentelefons unter Tel. 05242/ 963242 zur Verfügung.