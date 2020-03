Rheda-Wiedenbrück (dali) - Über mangelnde Arbeit kann sich Mario Frisch in diesen Tagen nicht beklagen. „Das Telefon steht nicht still“, berichtet der Geschäftsführer der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Taxnavigator, die in Wiedenbrück am Neuen Werk eine Niederlassung betreibt.