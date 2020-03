Rheda-Wiedenbrück (dali) - Trotz umfangreicher Maßnahmen der NRW-Landesregierung zur Kontaktreduzierung im Zuge der Coronapandemie sind die Wochenmärkte in Rheda und in Wiedenbrück nicht ausgesetzt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, müsse an den Verkaufsflächen aber ausreichend Platz für die Besucher und Kunden freigehalten werden. „Die Abstandsregelungen sind auch zwingend beim Wocheneinkauf zu beachten“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Mindestabstand muss sein

Um diese Vorgaben der Landesregierung umsetzen zu können, wurden die Marktstände an andere Stellen versetzt. Die neue Organisation betrifft die Wochenmärkte in beiden Stadtteilen. Um weitere Ausweichmöglichkeiten zu schaffen, dürfen auf den Märkten der Emsstadt ab sofort nahezu keine Waren mehr angeboten werden, die nicht Lebensmittel sind. Dies betreffe unter anderem Textilartikel, heißt es dazu auf Nachfrage aus dem Rathaus.

Blühendes und Grünes wird es hingegen auch künftig dienstags, mittwochs und samstags auf den Wochenmärkten der Doppelstadt geben. Zunächst hatte es geheißen, dass auch Blumenhändler von der Sortimentsreduzierung betroffen sind. Dies sei jedoch wieder geändert worden, teilte eine Stadtsprecherin mit.

Körperkontakt vermeiden

Die nochmals strenger gefassten Vorgaben insbesondere hinsichtlich des Mindestabstands von zwei Metern zwischen Personen sind am Dienstag auf dem Wiedenbrücker Wochenmarkt bereits umgesetzt worden. Die Menschen hielten sich an die Regelungen. Auch die Händler hatten sich überlegt, wie sie Körperkontakt vermeiden können. So ließen die Mitarbeiterinnen des Blumenstands die Kunden die frisch gekauften Pflanzen selbst einpacken. Geld wurde auf einem Teller eingesammelt oder auf Vertrauensbasis ohne Nachzählen auf die Tische gelegt.

Die Blumenverkäuferinnen hoffen, trotz der Coronakrise dauerhaft ihre Waren feilbieten zu dürfen. Denn dass die blühenden Frühlingsboten den Menschen gerade in diesen Tagen wichtig sind, stehe außer Frage. „Wenn wir nicht mehr kommen dürften, würden die Leute etwas vermissen.“