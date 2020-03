Aber: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt Diplom-Sozialarbeiterin Claudia Mieszala. Die Party für die aus einer rumänischen Tötungsstation gerettete Mischlingshündin ist nur eine von vielen Veranstaltungen, die in den beiden kirchlichen Wiedenbrücker Jugendhäusern St. Aegidius und St. Pius zurzeit nicht stattfinden können. Sonderaktionen wie Tanz- und Musikkurse sowie die Osterferienspiele sind ebenso gestrichen wie die täglichen Treffmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.

Einrichtungen seit eineinhalb Wochen geschlossen

„Seit Montag vergangener Woche sind die beiden Häuser geschlossen“, sagt Claudia Mieszala. Die Leiterin der Einrichtung an der Lichten Straße kann sich nicht daran erinnern, dass der Treff jemals zuvor solange zu bleiben musste. „Bislang haben wir allenfalls mal an einem Tag ausgesetzt, wenn es beispielsweise eine Unwetterwarnung gab“, sagt sie.

Absolute Stille in den Jugendhäusern: Daran müssen sich die Mitarbeiter nach eigenem Bekunden erst selbst gewöhnen. Schon jetzt fiebere jeder von ihnen dem Tag entgegen, an dem wieder Leben einkehrt in den beiden Freizeiteinrichtungen, bekennt Julia Palsherm, Diplom-Sozialpädagogin im Jugendhaus St. Aegidius. „Bis es so weit ist, versuchen wir einfach, das Beste aus der Situation zu machen.“

Über den Handy-Nachrichtendienst Whats App sowie die sozialen Plattformen Instagram und Facebook bleiben die hauptamtlichen Mitarbeiter der Einrichtungen mit ihre Zielgruppe in Kontakt. Aber: „Es ist schon etwas anderes, ob man sich eins zu eins gegenübersteht oder beispielsweise mit Sprachbotschaften oder Textnachrichten miteinander kommuniziert“, unterstreicht Julian Appelbaum, Leiter des Jugendhauses St. Pius am Südring in Wiedenbrück. Der direkte Austausch fehle Besuchern wie Beschäftigten gleichermaßen.

Beratung übers Telefon

Immer wieder kommt es vor, dass Stammbesucher vor verschlossener Tür stehen und um Einlass bitten. „Aufgrund der Schutzmaßnahmen wegen des Coronavirus’ müssen wir leider hart bleiben, auch wenn es schwerfällt“, sagt Claudia Mieszala. In solchen Fällen verweise sie auf die Möglichkeit zu telefonieren. „Über Liebeskummer oder Probleme im Elternhaus kann man notfalls auch auf diese Weise sprechen und gemeinsam nach einer Lösung suchen.“

Angebote der beiden Wiedenbrücker Jugendhäuser werden mit zunehmender Dauer der Coronakrise auf digitale Kanäle verlagert, beispielsweise der beliebte Hip-Hopp-Lehrgang. „Die Kursusleiterin hat die Trainingseinheit live aus dem Jugendhaus St. Pius via Instagram übertragen – und mehr als 50 Mädchen machten begeistert von zuhause aus mit“, berichtet Julian Appelbaum. Er kann sich gut vorstellen, auch Spielekonsolenwettbewerbe online auszutragen oder beispielsweise Quizrunden zum Mitraten daheim anzubieten.

Bilder malen für Senioren

Zwischen dem Jugendhaus St. Aegdius und dem Altenheim am Drostenweg besteht sei Jahren ein reger Kontakt – doch zurzeit liegen alle Maßnahmen zum Schutz der durch das Virus besonders gefährdeten Senioren auf Eis. „Das macht viele der älteren Menschen traurig“, erklärt Claudia Mieszala vor dem Hintergrund, dass auch Angehörigenbesuche in den Heimen aus Sicherheitsgründen aktuell tabu sind. „Unsere Kinder schreiben in ihrer Freizeit Briefe oder malen Bilder für die Senioren“, berichtet die Jugendhausleiterin. Das sei ein Gewinn für beide Seiten, denn: „Die alten Menschen wissen, dass noch jemand an sie denkt, und unsere Kinder und Jugendlichen gehen einer sinnvollen Beschäftigung nach.“

Auch wenn die beiden Wiedenbrücker Jugendhäuser – zumindest virtuell – geöffnet bleiben und die Mitarbeiter weiterhin für die jungen Leute da sind, hoffen alle, dass sich das Leben nach und nach wieder normalisiert, denn: „Persönliche soziale Kontakte sind einfach unschlagbar“, bringt es Julia Palsherm auf den Punkt.