Mit einem einfachen „Klick“ und der Anmeldung in dem Handyprogramm „dasnez - verbindet Menschen“, können in dieser Krisenzeit Menschen Verbindung aufnehmen, ohne dass sie persönlich in Kontakt treten müssen. Per Mausklick oder Anruf können konkrete Absprachen der in „dasnez“ angemeldeten Personen getroffen werden. Die Plattform wurde von der Stadt Delbrück mit Fördermitteln entwickelt und dort ursprünglich als „Servicebrücke zwischen Jugend und Alter“ angedacht.

Virtuelles Schwarzes Brett hilft in der Krise

Sie funktioniert wie ein virtuelles „Schwarzes Brett“. Jugendliche konnten mit einfachen Dienstleistungen ihr Taschengeld etwas aufstocken. „Nun sollen diese Beschränkungen auf die Jugendlichen aufgehoben werden, um in dieser aktuellen Situation bestmöglich helfen und unterstützen zu können“, erklärt Karl-Josef Büscher, stellvertretender Vorsitzender des Seniorenbeirats. Dafür stellt die Stadt Delbrück die Plattform für die Corona-Zeit unbürokratisch zur Verfügung. „Wir erleben häufig, dass Menschen helfen wollen und andere Menschen in dieser Zeit Hilfe benötigen. Mit dieser Plattform haben wir eine einfache Möglichkeit gefunden, Angebot und Nachfrage zusammenzuführen“, ergänzt Larissa Varol von der Abteilung Soziales und Integration.

Das Prinzip ist einfach: „dasnez“ bietet eine Plattform, bei der sich beide Seiten anmelden: Menschen, die Unterstützung benötigen und Menschen, die diese Unterstützung gerne leisten möchten. „Wie dann beispielsweise der Einkauf konkret übernommen wird, ist eine Absprache zwischen den Personen. Sie sollte aber möglichst kontaktlos erfolgen“, erläutert Varol.

Seniorenbeirat sichtet Angebot und Nachfrage

Mit einem Klick auf die Internetseite oder auf das kostenfrei herunterladbare Programm für das Smartphone, können Interessenten sich anmelden, Angebote einstellen und Hilfeleistungen anfragen. Ein ehrenamtliches Mitglied des Seniorenbeirats sichtet die Anmeldungen sowie Angebote und schaltet diese dann kurzfristig frei.

Weitere Informationen gibt es beim stellvertretenden Vorsitzenden des Seniorenbeirats, Karl-Josef Büscher, unter Telefon 05242/550125 oder bei der Stadtverwaltung unter 05242/963270.